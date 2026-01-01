Deploy Wanderer dengan instalasi instan.
Self-hosted basis data jalur dan manajer trek GPX untuk pendaki, pesepeda, dan petualang alam terbuka.
Pilih paket VPS untuk Wanderer
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Wanderer
Wanderer adalah database jalur self-hosted dan pelacak aktivitas luar ruangan untuk pejalan kaki, pengendara sepeda, pendaki, dan siapa pun yang menjelajah dengan berjalan kaki atau roda. Unggah trek GPX, catat puncak dan titik arah, telusuri profil elevasi, dan lihat semua jalur Anda di peta interaktif â€” di server Anda sendiri tanpa langganan atau berbagi data dengan pihak ketiga.
Menyimpan jalur Anda secara pribadi di VPS berarti rute, lokasi, dan riwayat aktivitas Anda tetap dalam kendali Anda. Wanderer terintegrasi dengan layanan OpenStreetMap untuk geocoding dan perutean, dan dukungan multi-penggunanya menjadikannya buku catatan bersama yang praktis untuk klub jalur, kelompok pendaki, atau keluarga yang menjelajah alam bebas bersama.
Fitur utama Wanderer
Manajemen trek GPX
Unggah dan atur file GPX dari perangkat GPS atau aplikasi apa pun untuk membangun perpustakaan pribadi rute dan aktivitas yang direkam.
Peta jalur interaktif
Jelajahi semua jalur Anda di peta interaktif berbasis OpenStreetMap dengan filter untuk jarak, elevasi, dan jenis aktivitas.
Profil elevasi
Lihat grafik elevasi terperinci untuk setiap jalur untuk memahami tanjakan, turunan, dan tingkat kesulitan medan sebelum Anda berangkat.
Log Puncak dan Titik Jalan
Rekam puncak, titik awal jalur, dan tempat menarik di sepanjang rute untuk membangun logbook pribadi aktivitas luar ruangan yang dapat dicari.
Berbagi jalur multi-pengguna
Bagikan koleksi jalur dengan anggota keluarga atau anggota klub agar seluruh grup dapat mengakses dan berkontribusi ke perpustakaan bersama.
Jalankan Wanderer lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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