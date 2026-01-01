Diskon Wanderer hingga 69%

Deploy Wanderer dengan instalasi instan.

Self-hosted basis data jalur dan manajer trek GPX untuk pendaki, pesepeda, dan petualang alam terbuka.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Wanderer dengan instalasi instan.

Pilih paket VPS untuk Wanderer

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Wanderer

Wanderer adalah database jalur self-hosted dan pelacak aktivitas luar ruangan untuk pejalan kaki, pengendara sepeda, pendaki, dan siapa pun yang menjelajah dengan berjalan kaki atau roda. Unggah trek GPX, catat puncak dan titik arah, telusuri profil elevasi, dan lihat semua jalur Anda di peta interaktif â€” di server Anda sendiri tanpa langganan atau berbagi data dengan pihak ketiga.

Menyimpan jalur Anda secara pribadi di VPS berarti rute, lokasi, dan riwayat aktivitas Anda tetap dalam kendali Anda. Wanderer terintegrasi dengan layanan OpenStreetMap untuk geocoding dan perutean, dan dukungan multi-penggunanya menjadikannya buku catatan bersama yang praktis untuk klub jalur, kelompok pendaki, atau keluarga yang menjelajah alam bebas bersama.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Wanderer

Manajemen trek GPX

Unggah dan atur file GPX dari perangkat GPS atau aplikasi apa pun untuk membangun perpustakaan pribadi rute dan aktivitas yang direkam.

Peta jalur interaktif

Jelajahi semua jalur Anda di peta interaktif berbasis OpenStreetMap dengan filter untuk jarak, elevasi, dan jenis aktivitas.

Profil elevasi

Lihat grafik elevasi terperinci untuk setiap jalur untuk memahami tanjakan, turunan, dan tingkat kesulitan medan sebelum Anda berangkat.

Log Puncak dan Titik Jalan

Rekam puncak, titik awal jalur, dan tempat menarik di sepanjang rute untuk membangun logbook pribadi aktivitas luar ruangan yang dapat dicari.

Berbagi jalur multi-pengguna

Bagikan koleksi jalur dengan anggota keluarga atau anggota klub agar seluruh grup dapat mengakses dan berkontribusi ke perpustakaan bersama.

Jalankan Wanderer lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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