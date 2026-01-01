Wanderer adalah database jalur self-hosted dan pelacak aktivitas luar ruangan untuk pejalan kaki, pengendara sepeda, pendaki, dan siapa pun yang menjelajah dengan berjalan kaki atau roda. Unggah trek GPX, catat puncak dan titik arah, telusuri profil elevasi, dan lihat semua jalur Anda di peta interaktif â€” di server Anda sendiri tanpa langganan atau berbagi data dengan pihak ketiga.

Menyimpan jalur Anda secara pribadi di VPS berarti rute, lokasi, dan riwayat aktivitas Anda tetap dalam kendali Anda. Wanderer terintegrasi dengan layanan OpenStreetMap untuk geocoding dan perutean, dan dukungan multi-penggunanya menjadikannya buku catatan bersama yang praktis untuk klub jalur, kelompok pendaki, atau keluarga yang menjelajah alam bebas bersama.