Deploy instan Windmill.
Platform developer sumber terbuka yang mengubah skrip menjadi alat internal, alur kerja terjadwal, dan UI (Antarmuka Pengguna) yang dibuat secara otomatis.
Pilih paket VPS untuk Windmill
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Windmill
Windmill adalah platform developer open-source yang mengubah script yang ditulis dalam Python, TypeScript, Go, Bash, dan SQL menjadi tool internal dengan UI web yang dibuat secara otomatis, workflow yang dapat dijadwalkan, dan API REST yang dapat dipanggil. Ini menghilangkan kerumitan dalam membangun panel admin dan dashboard internal dengan menghasilkan antarmuka langsung dari signature script.
Self-hosting Windmill di VPS menjaga semua kode tool internal dan data tetap berada dalam infrastruktur Anda. Worker service yang disertakan menjalankan tugas di lingkungan terisolasi, PostgreSQL menyimpan status workflow dan riwayat eksekusi, dan secrets manager menangani kunci API serta kredensial tanpa hardcode di dalam script.
Fitur utama Windmill
Skrip multibahasa
Tulis otomatisasi dalam Python, TypeScript, Go, Bash, atau SQL â€” Windmill menangani eksekusi, dependensi, dan sandboxing.
Antarmuka pengguna otomatis
Windmill secara otomatis menghasilkan formulir web dan UI dari tipe parameter skrip sehingga non-developer dapat menjalankan alat tanpa kode.
Pembuat Alur Kerja
Rangkai skrip menjadi alur kerja multi-langkah dengan percabangan kondisional, perulangan, dan eksekusi paralel menggunakan editor DAG visual.
Cron Penjadwal
Jalankan skrip dan alur kerja berdasarkan jadwal cron atau pemicu event tanpa mengelola infrastruktur cron terpisah.
Manajemen rahasia
Simpan kunci API, kata sandi, dan token sebagai variabel terenkripsi yang dapat diakses oleh skrip tanpa menyematkannya dalam kode.
Jalankan Windmill lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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