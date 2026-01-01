Windmill adalah platform developer open-source yang mengubah script yang ditulis dalam Python, TypeScript, Go, Bash, dan SQL menjadi tool internal dengan UI web yang dibuat secara otomatis, workflow yang dapat dijadwalkan, dan API REST yang dapat dipanggil. Ini menghilangkan kerumitan dalam membangun panel admin dan dashboard internal dengan menghasilkan antarmuka langsung dari signature script.

Self-hosting Windmill di VPS menjaga semua kode tool internal dan data tetap berada dalam infrastruktur Anda. Worker service yang disertakan menjalankan tugas di lingkungan terisolasi, PostgreSQL menyimpan status workflow dan riwayat eksekusi, dan secrets manager menangani kunci API serta kredensial tanpa hardcode di dalam script.