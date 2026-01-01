n8n adalah platform automasi workflow yang menghubungkan aplikasi, layanan, dan API melalui interface visual berbasis node. Ini memungkinkan individu dan tim mengotomatiskan tugas berulang, menyinkronkan data antar tool, dan membangun pipeline integrasi kustom â€“ semuanya tanpa mengunci data di cloud pihak ketiga. Dengan ratusan node bawaan, dukungan untuk logika JavaScript kustom, dan eksekusi berbasis event melalui webhook dan jadwal, n8n menangani semuanya mulai dari notifikasi sederhana hingga proses bisnis multi-langkah yang kompleks.

Self-hosting n8n di VPS Anda berarti logika workflow, kredensial API, dan data eksekusi Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Anda mendapatkan eksekusi workflow tanpa batas tanpa harga per tugas, dan kontrol penuh untuk memperluas, mem-backup, dan membuat versi automasi Anda persis sesuai kebutuhan.