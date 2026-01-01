Instal n8n sekali klik.
Platform automasi workflow open-source dengan editor visual berbasis node untuk menghubungkan aplikasi, API, dan layanan.
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n8n adalah platform automasi workflow yang menghubungkan aplikasi, layanan, dan API melalui interface visual berbasis node. Ini memungkinkan individu dan tim mengotomatiskan tugas berulang, menyinkronkan data antar tool, dan membangun pipeline integrasi kustom â€“ semuanya tanpa mengunci data di cloud pihak ketiga. Dengan ratusan node bawaan, dukungan untuk logika JavaScript kustom, dan eksekusi berbasis event melalui webhook dan jadwal, n8n menangani semuanya mulai dari notifikasi sederhana hingga proses bisnis multi-langkah yang kompleks.
Self-hosting n8n di VPS Anda berarti logika workflow, kredensial API, dan data eksekusi Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Anda mendapatkan eksekusi workflow tanpa batas tanpa harga per tugas, dan kontrol penuh untuk memperluas, mem-backup, dan membuat versi automasi Anda persis sesuai kebutuhan.
Fitur utama n8n
Pembangun Alur Kerja Visual
Editor node drag-and-drop memungkinkan Anda merancang otomatisasi multi-langkah secara visual, dengan pratinjau eksekusi real-time untuk melakukan debug setiap langkah.
Ratusan integrasi
Node bawaan mencakup aplikasi populer, database, dan API â€” dari Slack dan GitHub hingga PostgreSQL dan permintaan HTTP â€” siap digunakan tanpa kode kustom.
Logika JavaScript Kustom
Tulis JavaScript langsung di node alur kerja untuk mengubah data, menerapkan logika bisnis, atau memanggil API eksternal apa pun yang tidak tercakup oleh integrasi bawaan.
Webhooks dan Penjadwalan
Memicu alur kerja secara instan melalui webhook, berdasarkan jadwal cron, atau sebagai respons terhadap peristiwa dari layanan yang terhubung tanpa polling.
Kepemilikan data self-hosted
Semua definisi alur kerja, kredensial API, dan log eksekusi tetap berada di VPS Anda tanpa biaya per eksekusi dan tanpa batas penggunaan.
Jalankan n8n lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
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