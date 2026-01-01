Diskon n8n hingga 69%

Instal n8n sekali klik.

Platform automasi workflow open-source dengan editor visual berbasis node untuk menghubungkan aplikasi, API, dan layanan.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Instal n8n sekali klik.

Pilih paket VPS untuk n8n

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan n8n

n8n adalah platform automasi workflow yang menghubungkan aplikasi, layanan, dan API melalui interface visual berbasis node. Ini memungkinkan individu dan tim mengotomatiskan tugas berulang, menyinkronkan data antar tool, dan membangun pipeline integrasi kustom â€“ semuanya tanpa mengunci data di cloud pihak ketiga. Dengan ratusan node bawaan, dukungan untuk logika JavaScript kustom, dan eksekusi berbasis event melalui webhook dan jadwal, n8n menangani semuanya mulai dari notifikasi sederhana hingga proses bisnis multi-langkah yang kompleks.

Self-hosting n8n di VPS Anda berarti logika workflow, kredensial API, dan data eksekusi Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Anda mendapatkan eksekusi workflow tanpa batas tanpa harga per tugas, dan kontrol penuh untuk memperluas, mem-backup, dan membuat versi automasi Anda persis sesuai kebutuhan.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama n8n

Pembangun Alur Kerja Visual

Editor node drag-and-drop memungkinkan Anda merancang otomatisasi multi-langkah secara visual, dengan pratinjau eksekusi real-time untuk melakukan debug setiap langkah.

Ratusan integrasi

Node bawaan mencakup aplikasi populer, database, dan API â€” dari Slack dan GitHub hingga PostgreSQL dan permintaan HTTP â€” siap digunakan tanpa kode kustom.

Logika JavaScript Kustom

Tulis JavaScript langsung di node alur kerja untuk mengubah data, menerapkan logika bisnis, atau memanggil API eksternal apa pun yang tidak tercakup oleh integrasi bawaan.

Webhooks dan Penjadwalan

Memicu alur kerja secara instan melalui webhook, berdasarkan jadwal cron, atau sebagai respons terhadap peristiwa dari layanan yang terhubung tanpa polling.

Kepemilikan data self-hosted

Semua definisi alur kerja, kredensial API, dan log eksekusi tetap berada di VPS Anda tanpa biaya per eksekusi dan tanpa batas penggunaan.

Jalankan n8n lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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