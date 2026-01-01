Diskon Activepieces hingga 69%

Deploy instan Activepieces.

Platform automasi tanpa coding open-source dengan 200+ integrasi dan dukungan AI agent bawaan.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Activepieces.

Pilih paket VPS untuk Activepieces

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp2.805.600 (harga normal Rp7.701.600). Biaya perpanjangan Rp193.900/bln.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp2.805.600 (harga normal Rp7.701.600). Biaya perpanjangan Rp193.900/bln.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Activepieces

Activepieces adalah platform automasi open-source gratis yang memungkinkan Anda menghubungkan aplikasi dan mengotomatiskan tugas berulang melalui builder drag-and-drop visual—tanpa perlu coding. Dengan lebih dari 200 integrasi yang mencakup tool produktivitas, platform komunikasi, database, dan layanan AI, Activepieces berfungsi sebagai alternatif self-hosted untuk Zapier dan Make.

Yang membedakan Activepieces adalah desainnya yang berbasis AI secara native: Anda dapat membangun agen cerdas yang menggunakan LLM untuk bernalar dan bertindak, terhubung ke tool yang kompatibel dengan MCP, dan menjalankan langkah-langkah JavaScript atau Python kustom saat no-code tidak cukup. Karena semuanya berjalan di infrastruktur Anda sendiri, kunci API, data pelanggan, dan logika bisnis Anda tidak pernah meninggalkan server Anda—dan tidak ada biaya penggunaan per tugas, berapa pun jumlah automasi yang Anda jalankan.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Activepieces

Pembuat alur kerja visual

Antarmuka seret dan lepas memungkinkan siapa saja membangun otomatisasi multi-langkah tanpa menulis kode, mengurangi waktu dari ide hingga alur kerja berjalan menjadi hitungan menit.

200+ integrasi

Hubungkan Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion, dan ratusan lainnya secara langsung, mencakup alat yang sudah digunakan sebagian besar tim.

Dukungan AI agent

Bangun agen yang menggunakan model bahasa besar untuk bernalar, mencari, dan mengambil tindakan, melampaui otomatisasi berbasis aturan untuk menangani tugas yang memerlukan penilaian.

Langkah-langkah kode custom

Masuk ke JavaScript atau Python dalam alur mana pun untuk logika yang melampaui tanpa-kode, memberikan fleksibilitas penuh kepada pengembang tanpa meninggalkan pembuat visual.

Tanpa harga berdasarkan penggunaan

Self-hosting berarti eksekusi alur kerja tanpa batas tanpa biaya tambahan, menjadikan Activepieces ekonomis untuk pipeline otomatisasi bervolume tinggi yang akan mahal di platform cloud.

Jalankan Activepieces lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

Sedang memeriksa...

Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
Buat sekarang
Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀

Noel
Noel

Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!

Omkar
Omkar

Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.

Sylvain
Sylvain

Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!

Herriman
Herriman

Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.

Martin K
Martin K

Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.

Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

Beli sekarang

Deploy lebih banyak aplikasi

n8n

n8n

Platform otomatisasi alur kerja dengan antarmuka berbasis node visual

Deploy
Postiz

Postiz

Platform penjadwalan media sosial open-source dengan pembuatan konten yang didukung AI

Deploy
Apprise API

Apprise API

REST API Ringan untuk mengirim notifikasi push ke 120+ layanan

Deploy
Lihat semua aplikasi

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.