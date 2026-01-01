Activepieces adalah platform automasi open-source gratis yang memungkinkan Anda menghubungkan aplikasi dan mengotomatiskan tugas berulang melalui builder drag-and-drop visual—tanpa perlu coding. Dengan lebih dari 200 integrasi yang mencakup tool produktivitas, platform komunikasi, database, dan layanan AI, Activepieces berfungsi sebagai alternatif self-hosted untuk Zapier dan Make.

Yang membedakan Activepieces adalah desainnya yang berbasis AI secara native: Anda dapat membangun agen cerdas yang menggunakan LLM untuk bernalar dan bertindak, terhubung ke tool yang kompatibel dengan MCP, dan menjalankan langkah-langkah JavaScript atau Python kustom saat no-code tidak cukup. Karena semuanya berjalan di infrastruktur Anda sendiri, kunci API, data pelanggan, dan logika bisnis Anda tidak pernah meninggalkan server Anda—dan tidak ada biaya penggunaan per tugas, berapa pun jumlah automasi yang Anda jalankan.