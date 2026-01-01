Deploy instan Activepieces.
Platform automasi tanpa coding open-source dengan 200+ integrasi dan dukungan AI agent bawaan.
Pilih paket VPS untuk Activepieces
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Activepieces
Activepieces adalah platform automasi open-source gratis yang memungkinkan Anda menghubungkan aplikasi dan mengotomatiskan tugas berulang melalui builder drag-and-drop visual—tanpa perlu coding. Dengan lebih dari 200 integrasi yang mencakup tool produktivitas, platform komunikasi, database, dan layanan AI, Activepieces berfungsi sebagai alternatif self-hosted untuk Zapier dan Make.
Yang membedakan Activepieces adalah desainnya yang berbasis AI secara native: Anda dapat membangun agen cerdas yang menggunakan LLM untuk bernalar dan bertindak, terhubung ke tool yang kompatibel dengan MCP, dan menjalankan langkah-langkah JavaScript atau Python kustom saat no-code tidak cukup. Karena semuanya berjalan di infrastruktur Anda sendiri, kunci API, data pelanggan, dan logika bisnis Anda tidak pernah meninggalkan server Anda—dan tidak ada biaya penggunaan per tugas, berapa pun jumlah automasi yang Anda jalankan.
Fitur utama Activepieces
Pembuat alur kerja visual
Antarmuka seret dan lepas memungkinkan siapa saja membangun otomatisasi multi-langkah tanpa menulis kode, mengurangi waktu dari ide hingga alur kerja berjalan menjadi hitungan menit.
200+ integrasi
Hubungkan Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion, dan ratusan lainnya secara langsung, mencakup alat yang sudah digunakan sebagian besar tim.
Dukungan AI agent
Bangun agen yang menggunakan model bahasa besar untuk bernalar, mencari, dan mengambil tindakan, melampaui otomatisasi berbasis aturan untuk menangani tugas yang memerlukan penilaian.
Langkah-langkah kode custom
Masuk ke JavaScript atau Python dalam alur mana pun untuk logika yang melampaui tanpa-kode, memberikan fleksibilitas penuh kepada pengembang tanpa meninggalkan pembuat visual.
Tanpa harga berdasarkan penggunaan
Self-hosting berarti eksekusi alur kerja tanpa batas tanpa biaya tambahan, menjadikan Activepieces ekonomis untuk pipeline otomatisasi bervolume tinggi yang akan mahal di platform cloud.
Jalankan Activepieces lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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