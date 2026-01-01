Deploy instan Postiz.
Platform penjadwalan media sosial open-source dengan pembuatan konten bertenaga AI untuk 15+ jaringan dari satu dashboard.
Pilih paket VPS untuk Postiz
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Postiz
Postiz adalah alternatif open-source untuk perangkat SaaS media sosial yang mahal, memungkinkan Anda menjadwalkan, mengelola, dan menganalisis kehadiran Anda di X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord, dan lainnya dari satu antarmuka terpadu. Integrasi AI bawaannya dengan OpenAI menghasilkan saran postingan dan pelengkapan otomatis, sementara editor mirip Canva menangani konten visual.
Self-hosting Postiz di VPS Anda menjaga strategi konten dan data analitik Anda tetap privat, menghilangkan biaya langganan per-kursi, dan memberikan tim kapasitas penjadwalan tak terbatas dengan integrasi kustom melalui N8N, Make.com, dan Zapier.
Fitur utama Postiz
Penjadwalan Multi-Platform
Jadwalkan dan publikasikan ke 15+ jejaring sosial secara bersamaan dari kalender konten bersama dengan penjadwalan ulang drag-and-drop dan impor CSV massal.
AI Generasi Konten
Integrasi OpenAI menyarankan salinan postingan, melengkapi draf, dan membantu menyesuaikan pesan untuk audiens setiap platform â€“ menghemat waktu berjam-jam penulisan manual.
Editor Visual bawaan
Editor mirip Canva memungkinkan Anda mendesain gambar dan grafis bermerek langsung di dalam Postiz tanpa beralih ke alat desain terpisah.
Kolaborasi Tim
Kontrol akses berbasis peran dan alur kerja persetujuan memungkinkan banyak kontributor mengelola akun media sosial sambil menjaga konsistensi merek dan pengawasan.
Otomatisasi integrasi
Konektor native untuk N8N, Make.com, dan Zapier memungkinkan Anda memicu postingan dari event eksternal dan membangun pipeline otomatisasi konten ujung ke ujung.
Jalankan Postiz lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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