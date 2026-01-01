Postiz adalah alternatif open-source untuk perangkat SaaS media sosial yang mahal, memungkinkan Anda menjadwalkan, mengelola, dan menganalisis kehadiran Anda di X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord, dan lainnya dari satu antarmuka terpadu. Integrasi AI bawaannya dengan OpenAI menghasilkan saran postingan dan pelengkapan otomatis, sementara editor mirip Canva menangani konten visual.

Self-hosting Postiz di VPS Anda menjaga strategi konten dan data analitik Anda tetap privat, menghilangkan biaya langganan per-kursi, dan memberikan tim kapasitas penjadwalan tak terbatas dengan integrasi kustom melalui N8N, Make.com, dan Zapier.