Mylar3 adalah fork Mylar berbasis Python 3 yang aktif dikelola â€” sebuah pengunduh komik otomatis dan manajer perpustakaan yang memantau seri, mengantrekan edisi baru saat dirilis, menyerahkan unduhan ke klien Anda yang sudah ada, dan memproses pasca file CBR/CBZ yang dihasilkan menjadi perpustakaan yang rapi. Ini terhubung dengan SABnzbd, NZBGet, dan berbagai klien torrent termasuk qBittorrent, Transmission, Deluge, dan rTorrent.

Menghosting sendiri Mylar3 di VPS Anda menjaga daftar bacaan Anda, antrean tontonan, dan kredensial klien unduhan tetap berada di dalam infrastruktur Anda, bukan layanan SaaS. Dikombinasikan dengan pembaca komik seperti Komga atau Kavita, deployment ini menjadi tumpukan pribadi bergaya Plex untuk komik â€” secara otomatis mengambil edisi baru ke dalam perpustakaan yang dapat diakses oleh pembaca seluler dan desktop dari mana saja.