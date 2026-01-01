Deploy instan Mylar3.
Pengunduh komik dan manajer perpustakaan yang dihosting sendiri yang mengotomatiskan pelacakan edisi baru di seluruh sumber NZB dan torrent.
Pilih paket VPS untuk Mylar3
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Mylar3
Mylar3 adalah fork Mylar berbasis Python 3 yang aktif dikelola â€” sebuah pengunduh komik otomatis dan manajer perpustakaan yang memantau seri, mengantrekan edisi baru saat dirilis, menyerahkan unduhan ke klien Anda yang sudah ada, dan memproses pasca file CBR/CBZ yang dihasilkan menjadi perpustakaan yang rapi. Ini terhubung dengan SABnzbd, NZBGet, dan berbagai klien torrent termasuk qBittorrent, Transmission, Deluge, dan rTorrent.
Menghosting sendiri Mylar3 di VPS Anda menjaga daftar bacaan Anda, antrean tontonan, dan kredensial klien unduhan tetap berada di dalam infrastruktur Anda, bukan layanan SaaS. Dikombinasikan dengan pembaca komik seperti Komga atau Kavita, deployment ini menjadi tumpukan pribadi bergaya Plex untuk komik â€” secara otomatis mengambil edisi baru ke dalam perpustakaan yang dapat diakses oleh pembaca seluler dan desktop dari mana saja.
Fitur utama Mylar3
Daftar tonton serial
Lacak seri yang sedang berlangsung, edisi individual, alur cerita, dan one-shot sehingga rilis baru diantrekan secara otomatis begitu tersedia.
Klien NZB dan torrent
Meneruskan unduhan ke SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent, dan klien lainnya melalui API standar mereka.
Integrasi indexer
Cari di seluruh pengindeks Newznab/Torznab, penyedia DDL publik, dan feed RSS yang dapat dikonfigurasi untuk menemukan setiap masalah yang dilacak.
Pascapemrosesan pustaka
Mengganti nama, memindahkan, dan memberi tag pada file yang diunduh ke dalam struktur folder yang rapi (CBR/CBZ) yang cocok untuk Komga, Kavita, ComicRack, dan lainnya.
Metadata ComicVine
Mengambil gambar sampul, penomoran edisi, dan metadata penerbit dari ComicVine agar perpustakaan tetap konsisten dan tertata dengan baik.
Penjadwal latar belakang
Melakukan pemeriksaan terjadwal secara berkelanjutan untuk masalah baru, data yang belum terisi, dan pekerjaan penggantian nama agar pustaka dapat diperbarui tanpa intervensi manual.
Jalankan Mylar3 lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.