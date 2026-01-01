Diskon Mylar3 hingga 69%

Deploy instan Mylar3.

Pengunduh komik dan manajer perpustakaan yang dihosting sendiri yang mengotomatiskan pelacakan edisi baru di seluruh sumber NZB dan torrent.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Mylar3.

Pilih paket VPS untuk Mylar3

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
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Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Mylar3

Mylar3 adalah fork Mylar berbasis Python 3 yang aktif dikelola â€” sebuah pengunduh komik otomatis dan manajer perpustakaan yang memantau seri, mengantrekan edisi baru saat dirilis, menyerahkan unduhan ke klien Anda yang sudah ada, dan memproses pasca file CBR/CBZ yang dihasilkan menjadi perpustakaan yang rapi. Ini terhubung dengan SABnzbd, NZBGet, dan berbagai klien torrent termasuk qBittorrent, Transmission, Deluge, dan rTorrent.

Menghosting sendiri Mylar3 di VPS Anda menjaga daftar bacaan Anda, antrean tontonan, dan kredensial klien unduhan tetap berada di dalam infrastruktur Anda, bukan layanan SaaS. Dikombinasikan dengan pembaca komik seperti Komga atau Kavita, deployment ini menjadi tumpukan pribadi bergaya Plex untuk komik â€” secara otomatis mengambil edisi baru ke dalam perpustakaan yang dapat diakses oleh pembaca seluler dan desktop dari mana saja.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Mylar3

Daftar tonton serial

Lacak seri yang sedang berlangsung, edisi individual, alur cerita, dan one-shot sehingga rilis baru diantrekan secara otomatis begitu tersedia.

Klien NZB dan torrent

Meneruskan unduhan ke SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent, dan klien lainnya melalui API standar mereka.

Integrasi indexer

Cari di seluruh pengindeks Newznab/Torznab, penyedia DDL publik, dan feed RSS yang dapat dikonfigurasi untuk menemukan setiap masalah yang dilacak.

Pascapemrosesan pustaka

Mengganti nama, memindahkan, dan memberi tag pada file yang diunduh ke dalam struktur folder yang rapi (CBR/CBZ) yang cocok untuk Komga, Kavita, ComicRack, dan lainnya.

Metadata ComicVine

Mengambil gambar sampul, penomoran edisi, dan metadata penerbit dari ComicVine agar perpustakaan tetap konsisten dan tertata dengan baik.

Penjadwal latar belakang

Melakukan pemeriksaan terjadwal secara berkelanjutan untuk masalah baru, data yang belum terisi, dan pekerjaan penggantian nama agar pustaka dapat diperbarui tanpa intervensi manual.

Jalankan Mylar3 lebih mudah di Hostinger

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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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