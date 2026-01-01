Sshwifty adalah klien SSH dan Telnet berbasis web yang di-host sendiri yang mengubah browser modern apa pun menjadi terminal berfungsi penuh untuk akses server jarak jauh. Ini mendukung kata sandi SSH, kunci publik, dan autentikasi interaktif keyboard di samping Telnet biasa, menghilangkan kebutuhan untuk menginstal atau mengonfigurasi klien native di setiap workstation.

Self-hosting Sshwifty di VPS memberikan tim satu titik masuk bersama untuk mengelola mesin jarak jauh dari mana saja â€” ponsel, tablet, laptop perusahaan yang terkunci, atau kios â€” sambil menjaga akses tetap terkontrol oleh kunci bersama. Administrator dapat menentukan preset host, membatasi koneksi ke target yang disetujui, dan mengaudit lalu lintas melalui hook sisi server tanpa mengekspos port SSH ke internet publik.