Deploy instan Sshwifty.
Klien SSH dan Telnet berbasis browser yang memungkinkan Anda mengakses server jarak jauh dari browser web mana pun tanpa menginstal klien lokal.
Pilih paket VPS untuk Sshwifty
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Sshwifty
Sshwifty adalah klien SSH dan Telnet berbasis web yang di-host sendiri yang mengubah browser modern apa pun menjadi terminal berfungsi penuh untuk akses server jarak jauh. Ini mendukung kata sandi SSH, kunci publik, dan autentikasi interaktif keyboard di samping Telnet biasa, menghilangkan kebutuhan untuk menginstal atau mengonfigurasi klien native di setiap workstation.
Self-hosting Sshwifty di VPS memberikan tim satu titik masuk bersama untuk mengelola mesin jarak jauh dari mana saja â€” ponsel, tablet, laptop perusahaan yang terkunci, atau kios â€” sambil menjaga akses tetap terkontrol oleh kunci bersama. Administrator dapat menentukan preset host, membatasi koneksi ke target yang disetujui, dan mengaudit lalu lintas melalui hook sisi server tanpa mengekspos port SSH ke internet publik.
Fitur utama Sshwifty
SSH dan Telnet
Hubungkan ke server SSH menggunakan kata sandi, kunci publik, atau autentikasi interaktif keyboard, dan jangkau host Telnet lama dari antarmuka yang sama.
Tanpa Instal Klien
Berjalan sepenuhnya di browser sehingga pengguna mengakses mesin jarak jauh dari ponsel, tablet, atau workstation yang terkunci tanpa menginstal perangkat lunak terminal bawaan.
Preset Koneksi
Administrator menentukan preset host yang dapat digunakan kembali dengan kredensial tertanam sehingga pengguna hanya terhubung ke server yang telah disetujui sebelumnya dari daftar yang dikurasi.
Server-side hooks
Proses eksternal dapat dipanggil sebelum setiap koneksi untuk menerapkan validasi kustom, pencatatan, atau audit tanpa memodifikasi klien.
Single Akses Key
Lindungi antarmuka web dengan satu kunci bersama yang dikonfigurasi saat deployment agar hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses layar koneksi.
Jalankan Sshwifty lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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