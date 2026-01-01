Deploy instan Mafl.
Halaman beranda minimalis yang di-hosting sendiri yang mengatur setiap layanan, tautan, dan dasbor yang Anda gunakan di balik satu tab.
Pilih paket VPS untuk Mafl
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Mafl
Mafl adalah halaman utama open-source yang dibuat untuk orang-orang yang menjalankan beberapa layanan yang di-hosting sendiri dan menginginkan satu titik awal yang cepat dan bebas gangguan. Seluruh tata letak dijelaskan dalam satu file konfigurasi YAML, sehingga dashboard dapat direproduksi, dikontrol versinya, dan mudah dicadangkan bersama dengan sisa stack Anda.
Meng-hosting sendiri Mafl di VPS Anda sendiri menjaga setiap bookmark, kunci API, dan integrasi pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Semua permintaan pihak ketiga untuk widget layanan diproksi melalui backend Mafl, sehingga kredensial dan metadata tidak pernah bocor ke browser atau ke penyedia dashboard eksternal.
Fitur utama Mafl
Konfigurasi YAML
Definisikan grup, layanan, tema, dan widget dalam satu file config.yml yang dapat Anda kelola versinya dan replikasi di berbagai lingkungan.
Widget layanan langsung
Kartu interaktif menampilkan data real-time seperti cuaca, info IP, dan integrasi kustom tanpa mengekspos kunci API ke browser.
Tema Kustom
Beralih di antara tema bawaan atau desain sendiri agar sesuai dengan brand Anda dan bagikan dengan komunitas.
Multibahasa UI
Dilengkapi dengan bahasa Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, Rusia, Mandarin, dan lainnya, yang terdeteksi secara otomatis dari browser pengunjung.
Iconify dan ikon emoji
Pilih dari lebih dari 200.000 ikon vektor Iconify, emoji apa pun, URL jarak jauh, atau gambar yang disimpan secara lokal untuk setiap ubin layanan.
PWA Dapat Diinstal
Tambahkan Mafl ke ponsel atau desktop Anda sebagai Aplikasi Web Progresif untuk pengalaman peluncur instan yang mirip aplikasi.
Jalankan Mafl lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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