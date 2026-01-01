Mafl adalah halaman utama open-source yang dibuat untuk orang-orang yang menjalankan beberapa layanan yang di-hosting sendiri dan menginginkan satu titik awal yang cepat dan bebas gangguan. Seluruh tata letak dijelaskan dalam satu file konfigurasi YAML, sehingga dashboard dapat direproduksi, dikontrol versinya, dan mudah dicadangkan bersama dengan sisa stack Anda.

Meng-hosting sendiri Mafl di VPS Anda sendiri menjaga setiap bookmark, kunci API, dan integrasi pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Semua permintaan pihak ketiga untuk widget layanan diproksi melalui backend Mafl, sehingga kredensial dan metadata tidak pernah bocor ke browser atau ke penyedia dashboard eksternal.