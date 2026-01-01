Deploy instan Alerta.
Platform manajemen peringatan open-source yang mengonsolidasikan peringatan pemantauan dari sumber mana pun ke dalam satu dasbor real-time.
Pilih paket VPS untuk Alerta
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Alerta
Alerta adalah platform manajemen dan konsolidasi peringatan sumber terbuka yang menyatukan peringatan dari Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch, dan puluhan alat pemantauan lainnya ke dalam satu konsol web real-time. Dengan melakukan deduplikasi dan korelasi peringatan yang masuk, Alerta menghilangkan badai peringatan dan memberikan tim siaga pandangan yang jelas tentang apa yang sebenarnya aktif dan apa yang paling penting.
Melakukan self-hosting Alerta di VPS memberikan tim operasi Anda kendali penuh atas infrastruktur peringatan, kebijakan retensi, dan autentikasi, tanpa mengirimkan data pemantauan ke layanan pihak ketiga. Multi-tenancy bawaan berarti satu instans Alerta dapat melayani beberapa tim atau lingkungan klien secara bersamaan.
Fitur utama Alerta
Penyerapan multi-sumber
Menerima peringatan dari Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch, dan lainnya melalui satu REST API tanpa mengonfigurasi ulang monitoring stack Anda.
Deduplikasi peringatan
Deduplikasi dan korelasikan peringatan berulang secara otomatis agar teknisi siaga melihat satu item yang dapat ditindaklanjuti alih-alih ratusan notifikasi yang identik.
Periode pemeliharaan
Tentukan periode pemadaman berdasarkan layanan, lingkungan, atau tag untuk menekan peringatan yang diharapkan selama pemeliharaan terencana tanpa menonaktifkan monitor.
Multi-tenancy
Melayani beberapa tim atau lingkungan klien dari satu instance Alerta menggunakan tampilan pelanggan dan kunci API terlingkup.
Autentikasi fleksibel
Autentikasi dengan Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2, atau Azure AD — tidak memerlukan penyedia identitas pihak ketiga.
Jalankan Alerta lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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