Alerta adalah platform manajemen dan konsolidasi peringatan sumber terbuka yang menyatukan peringatan dari Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch, dan puluhan alat pemantauan lainnya ke dalam satu konsol web real-time. Dengan melakukan deduplikasi dan korelasi peringatan yang masuk, Alerta menghilangkan badai peringatan dan memberikan tim siaga pandangan yang jelas tentang apa yang sebenarnya aktif dan apa yang paling penting.

Melakukan self-hosting Alerta di VPS memberikan tim operasi Anda kendali penuh atas infrastruktur peringatan, kebijakan retensi, dan autentikasi, tanpa mengirimkan data pemantauan ke layanan pihak ketiga. Multi-tenancy bawaan berarti satu instans Alerta dapat melayani beberapa tim atau lingkungan klien secara bersamaan.