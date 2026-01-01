Deploy Apache Druid instan.
Basis data analitik real-time yang dirancang untuk kueri slice-and-dice cepat pada data peristiwa streaming dan historis dalam skala besar.
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Buat project yang Anda mau dengan Apache Druid
Apache Druid adalah basis data analitik real-time berkinerja tinggi yang dibuat khusus untuk kueri OLAP di bawah satu detik pada data berbasis peristiwa. Awalnya dikembangkan di Metamarkets dan sekarang menjadi proyek tingkat atas Apache, Druid mendukung analitik yang menghadap pengguna, telemetri jaringan, pemantauan kinerja aplikasi, dan dasbor clickstream di perusahaan seperti Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft, dan Walmart.
Hosting mandiri Druid di VPS Anda memberi Anda mesin kueri berorientasi kolom yang dioptimalkan untuk penyerapan streaming dari Kafka dan Kinesis, pemfilteran deret waktu, dan agregasi konkurensi tinggi – tanpa biaya cloud per kueri atau ketergantungan vendor. Konsol web bawaan menangani eksplorasi SQL, spesifikasi penyerapan, manajemen sumber data, dan kesehatan klaster dari satu tab browser.
Fitur utama Apache Druid
Web console bawaan
UI berbasis browser untuk kueri SQL, spesifikasi penyerapan, manajemen sumber data, dan pemantauan kesehatan klaster tanpa klien terpisah.
Penyerapan real-time
Streaming event dari Kafka, Kinesis, atau HTTP ke sumber data yang dapat dikuerikan dalam hitungan detik, dengan jaminan pengiriman tepat satu kali.
Penyimpanan runtun waktu kolumnar
Penyimpanan berorientasi kolom dengan indeks bitmap dan partisi berbasis waktu memberikan filter dan agregasi di bawah satu detik pada miliaran baris.
Lambda architecture
Lapisan kueri terpadu di atas sumber data streaming dan batch memungkinkan dasbor menggabungkan peristiwa real-time dengan konteks historis secara transparan.
SQL dan kueri native
SQL ANSI Standar serta API kueri native berbasis JSON memberikan analis dan aplikasi akses yang fleksibel ke sumber data yang sama.
Jalankan Apache Druid lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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