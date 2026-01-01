Apache Druid adalah basis data analitik real-time berkinerja tinggi yang dibuat khusus untuk kueri OLAP di bawah satu detik pada data berbasis peristiwa. Awalnya dikembangkan di Metamarkets dan sekarang menjadi proyek tingkat atas Apache, Druid mendukung analitik yang menghadap pengguna, telemetri jaringan, pemantauan kinerja aplikasi, dan dasbor clickstream di perusahaan seperti Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft, dan Walmart.

Hosting mandiri Druid di VPS Anda memberi Anda mesin kueri berorientasi kolom yang dioptimalkan untuk penyerapan streaming dari Kafka dan Kinesis, pemfilteran deret waktu, dan agregasi konkurensi tinggi – tanpa biaya cloud per kueri atau ketergantungan vendor. Konsol web bawaan menangani eksplorasi SQL, spesifikasi penyerapan, manajemen sumber data, dan kesehatan klaster dari satu tab browser.