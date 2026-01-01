Diskon Apache Druid hingga 69%

Deploy Apache Druid instan.

Basis data analitik real-time yang dirancang untuk kueri slice-and-dice cepat pada data peristiwa streaming dan historis dalam skala besar.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Apache Druid instan.

Pilih paket VPS untuk Apache Druid

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Apache Druid

Apache Druid adalah basis data analitik real-time berkinerja tinggi yang dibuat khusus untuk kueri OLAP di bawah satu detik pada data berbasis peristiwa. Awalnya dikembangkan di Metamarkets dan sekarang menjadi proyek tingkat atas Apache, Druid mendukung analitik yang menghadap pengguna, telemetri jaringan, pemantauan kinerja aplikasi, dan dasbor clickstream di perusahaan seperti Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft, dan Walmart.

Hosting mandiri Druid di VPS Anda memberi Anda mesin kueri berorientasi kolom yang dioptimalkan untuk penyerapan streaming dari Kafka dan Kinesis, pemfilteran deret waktu, dan agregasi konkurensi tinggi – tanpa biaya cloud per kueri atau ketergantungan vendor. Konsol web bawaan menangani eksplorasi SQL, spesifikasi penyerapan, manajemen sumber data, dan kesehatan klaster dari satu tab browser.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Apache Druid

Web console bawaan

UI berbasis browser untuk kueri SQL, spesifikasi penyerapan, manajemen sumber data, dan pemantauan kesehatan klaster tanpa klien terpisah.

Penyerapan real-time

Streaming event dari Kafka, Kinesis, atau HTTP ke sumber data yang dapat dikuerikan dalam hitungan detik, dengan jaminan pengiriman tepat satu kali.

Penyimpanan runtun waktu kolumnar

Penyimpanan berorientasi kolom dengan indeks bitmap dan partisi berbasis waktu memberikan filter dan agregasi di bawah satu detik pada miliaran baris.

Lambda architecture

Lapisan kueri terpadu di atas sumber data streaming dan batch memungkinkan dasbor menggabungkan peristiwa real-time dengan konteks historis secara transparan.

SQL dan kueri native

SQL ANSI Standar serta API kueri native berbasis JSON memberikan analis dan aplikasi akses yang fleksibel ke sumber data yang sama.

Jalankan Apache Druid lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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