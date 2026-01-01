Deploy Uptime Kuma dengan instalasi instan.
Pemantauan uptime mandiri yang indah untuk website, API, dan layanan, dilengkapi dengan halaman status dan notifikasi multi-saluran.
Pilih paket VPS untuk Uptime Kuma
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Uptime Kuma
Uptime Kuma adalah alat pemantauan mandiri dengan dashboard real-time yang rapi untuk melacak ketersediaan website, API, port TCP, catatan DNS, container Docker, dan lainnya. Alat ini memeriksa target pada interval yang dapat dikonfigurasi dan mengirimkan peringatan saat terjadi masalah.
Meng-hosting sendiri di VPS memberi Anda pemantau yang terus-menerus yang berjalan sepanjang waktu secara independen dari mesin lokal Anda. Anda dapat membuat halaman status publik untuk layanan Anda, mengonfigurasi saluran notifikasi termasuk Telegram, Discord, Slack, email, dan webhook, serta melacak persentase uptime historis dari waktu ke waktu.
Fitur utama Uptime Kuma
Pemantauan multi-jenis
Pantau endpoint HTTP/HTTPS, port TCP/UDP, pencarian DNS, kontainer Docker, dan database dari satu dashboard.
Halaman status publik
Buat halaman status publik bermerek untuk mengomunikasikan status layanan kepada pelanggan Anda tanpa mengungkapkan detail pemantauan internal.
Rich notifications
Kirim peringatan downtime melalui Telegram, Discord, Slack, email, PagerDuty, webhook, dan 90+ saluran notifikasi lainnya.
Riwayat Uptime
Lacak ketersediaan historis dengan grafik persentase uptime dan grafik waktu respons untuk mengidentifikasi tren keandalan.
Pemantauan Sertifikat
Pantau tanggal kedaluwarsa sertifikat SSL dan dapatkan notifikasi sebelum sertifikat kedaluwarsa untuk mencegah kegagalan HTTPS yang tidak terduga.
Jalankan Uptime Kuma lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
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