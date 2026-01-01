Uptime Kuma adalah alat pemantauan mandiri dengan dashboard real-time yang rapi untuk melacak ketersediaan website, API, port TCP, catatan DNS, container Docker, dan lainnya. Alat ini memeriksa target pada interval yang dapat dikonfigurasi dan mengirimkan peringatan saat terjadi masalah.

Meng-hosting sendiri di VPS memberi Anda pemantau yang terus-menerus yang berjalan sepanjang waktu secara independen dari mesin lokal Anda. Anda dapat membuat halaman status publik untuk layanan Anda, mengonfigurasi saluran notifikasi termasuk Telegram, Discord, Slack, email, dan webhook, serta melacak persentase uptime historis dari waktu ke waktu.