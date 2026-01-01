Deploy instan Apache HertzBeat.
Platform observabilitas waktu nyata tanpa agen open-source untuk pemantauan server, database, dan layanan cloud.
Pilih paket VPS untuk Apache HertzBeat
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Apache HertzBeat
Apache HertzBeat adalah platform observabilitas tanpa agen berbasis komunitas yang memantau server, database, middleware, layanan cloud, dan endpoint HTTP serta JMX kustom melalui template protokol yang dapat dikonfigurasi. Alih-alih menginstal kolektor di setiap target, HertzBeat melakukan polling endpoint melalui SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP, dan puluhan protokol lainnya, kemudian menampilkan dashboard, peringatan, dan halaman status dari satu antarmuka terpadu.
Self-hosting HertzBeat di VPS Anda menjaga data pemantauan, aturan peringatan, dan kredensial target di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa harga per metrik atau ketergantungan vendor. Tumpukan PostgreSQL dan VictoriaMetrics yang disertakan menyimpan konfigurasi dan metrik time-series secara lokal, menjadikan deployment sepenuhnya mandiri sejak hari pertama.
Fitur utama Apache HertzBeat
Pemantauan tanpa agen
Lakukan polling server, database, dan API melalui SSH, SNMP, JDBC, JMX, dan HTTP tanpa menginstal kolektor di setiap mesin target.
Peringatan ambang batas
Tentukan aturan peringatan dengan ambang batas berbasis ekspresi dan kirimkan notifikasi ke email, Slack, Discord, Telegram, webhook, dan penyedia SMS.
Halaman Status Publik
Publikasikan halaman status yang dapat diakses pelanggan yang melaporkan uptime dan insiden untuk layanan yang dipantau terpilih tanpa menampilkan dasbor internal.
Protokol Kustom
Tambahkan jenis pemantauan baru dengan menulis template aplikasi YAML, sehingga sistem khusus dapat dipantau tanpa menunggu integrasi vendor.
Penyimpanan deret waktu terpaket
Dilengkapi dengan VictoriaMetrics untuk penyimpanan metrik jangka panjang yang efisien dan PostgreSQL untuk konfigurasi, menghilangkan kebutuhan untuk menghubungkan database eksternal.
Jalankan Apache HertzBeat lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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