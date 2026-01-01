Apache HertzBeat adalah platform observabilitas tanpa agen berbasis komunitas yang memantau server, database, middleware, layanan cloud, dan endpoint HTTP serta JMX kustom melalui template protokol yang dapat dikonfigurasi. Alih-alih menginstal kolektor di setiap target, HertzBeat melakukan polling endpoint melalui SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP, dan puluhan protokol lainnya, kemudian menampilkan dashboard, peringatan, dan halaman status dari satu antarmuka terpadu.

Self-hosting HertzBeat di VPS Anda menjaga data pemantauan, aturan peringatan, dan kredensial target di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa harga per metrik atau ketergantungan vendor. Tumpukan PostgreSQL dan VictoriaMetrics yang disertakan menyimpan konfigurasi dan metrik time-series secara lokal, menjadikan deployment sepenuhnya mandiri sejak hari pertama.