Deploy instan OpenBao.
Platform manajemen rahasia open-source untuk menyimpan kunci API, kata sandi, sertifikat, dan data sensitif lainnya secara aman.
Pilih paket VPS untuk OpenBao
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenBao
OpenBao adalah turunan open-source yang didorong komunitas dari HashiCorp Vault, dibangun untuk menyediakan pengelolaan secret yang aman dan terpusat bagi tim dan aplikasi. Ini memungkinkan Anda menyimpan, mengakses, dan merotasi secret dinamis, kunci enkripsi, dan kredensial melalui API terpadu tanpa menyebarkan data sensitif di seluruh file konfigurasi atau variabel lingkungan.
Self-hosting OpenBao di VPS Anda sendiri berarti secret Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda â€“ tidak ada batasan penggunaan, tidak ada vendor lock-in, dan tidak ada risiko penyedia SaaS mengakses kredensial Anda. Anda mendapatkan set fitur yang kompatibel dengan Vault secara penuh di bawah kendali Anda.
Fitur utama OpenBao
Rahasia Dinamis
Hasilkan kredensial sementara sesuai permintaan untuk database dan penyedia cloud, yang secara otomatis dicabut saat tidak lagi dibutuhkan.
Penyimpanan key-value terenkripsi
Menyimpan data rahasia apa pun saat disimpan dengan enkripsi AES-256-GCM sehingga nilai sensitif tidak pernah terekspos di disk.
Kontrol akses terperinci
Tentukan aturan akses berbasis kebijakan yang membatasi layanan dan pengguna mana yang dapat membaca, menulis, atau mencantumkan jalur rahasia tertentu.
Beberapa metode autentikasi
Autentikasi aplikasi dan pengguna melalui token, userpass, AppRole, LDAP, JWT, dan metode lainnya tanpa mengubah alur kerja Anda.
Log audit lengkap
Setiap permintaan dan respons dicatat ke audit sink yang tahan manipulasi, memberikan Anda jejak lengkap untuk kepatuhan dan respons insiden.
HTTP API dan CLI
Integrasikan pengambilan rahasia ke dalam bahasa atau pipeline apa pun menggunakan REST API atau CLI bao lintas platform.
Jalankan OpenBao lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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