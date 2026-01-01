OpenBao adalah turunan open-source yang didorong komunitas dari HashiCorp Vault, dibangun untuk menyediakan pengelolaan secret yang aman dan terpusat bagi tim dan aplikasi. Ini memungkinkan Anda menyimpan, mengakses, dan merotasi secret dinamis, kunci enkripsi, dan kredensial melalui API terpadu tanpa menyebarkan data sensitif di seluruh file konfigurasi atau variabel lingkungan.

Self-hosting OpenBao di VPS Anda sendiri berarti secret Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda â€“ tidak ada batasan penggunaan, tidak ada vendor lock-in, dan tidak ada risiko penyedia SaaS mengakses kredensial Anda. Anda mendapatkan set fitur yang kompatibel dengan Vault secara penuh di bawah kendali Anda.