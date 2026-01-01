Pasang Topola Genealogy Viewer dengan instalasi sekali klik.
Penampil GEDCOM interaktif yang menampilkan bagan jam pasir silsilah langsung dari file silsilah keluarga Anda.
Pilih paket VPS untuk Topola Genealogy Viewer
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Topola Genealogy Viewer
Topola Genealogy Viewer adalah aplikasi web open-source yang mengubah ekspor GEDCOM standar dari program silsilah mana pun menjadi bagan silsilah interaktif dan dapat dinavigasi. Ini menampilkan tampilan jam pasir dan semua kerabat, memungkinkan peneliti mengklik siapa pun untuk memfokuskan ulang silsilah, serta mendukung pencetakan atau ekspor ke PDF, PNG, dan SVG untuk berbagi secara offline.
Self-hosting Topola di VPS Anda sendiri menjaga data silsilah sensitif â€” nama, tanggal lahir, kerabat yang masih hidup â€” sepenuhnya pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Penampil memproses file GEDCOM di sisi klien dalam browser, dan penyebaran pribadi menghilangkan ketergantungan pada hosting pihak ketiga untuk perkumpulan silsilah, arsip, atau sejarawan keluarga yang melayani kerabat di seluruh web.
Fitur utama Topola Genealogy Viewer
Dukungan standar GEDCOM
Memuat file GEDCOM standar yang diekspor dari Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker, dan alat silsilah lainnya â€” tidak perlu konversi.
Bagan jam pasir interaktif
Klik siapa pun untuk memfokuskan kembali silsilah dan menjelajahi leluhur serta keturunan dalam satu tampilan yang lancar dengan animasi transisi yang mulus.
Privasi sisi klien
File GEDCOM diuraikan sepenuhnya di browser, sehingga data silsilah tidak pernah menyentuh database sisi server atau layanan eksternal.
Ekspor dan cetak
Ekspor silsilah ke PDF, PNG, atau SVG dan cetak bagan silsilah lengkap untuk jilid arsip, reuni, atau berbagi penelitian.
Berbagi berbasis URL
Buat permalink yang memuat GEDCOM langsung dari URL web, ideal untuk menyematkan silsilah keluarga di situs pribadi atau wiki.
Gramps dan WikiTree siap
Terintegrasi dengan Gramps melalui plugin Interactive Family Tree dan menjelajahi profil WikiTree secara native melalui tampilan pohon dinamisnya.
Jalankan Topola Genealogy Viewer lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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