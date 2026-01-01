Topola Genealogy Viewer adalah aplikasi web open-source yang mengubah ekspor GEDCOM standar dari program silsilah mana pun menjadi bagan silsilah interaktif dan dapat dinavigasi. Ini menampilkan tampilan jam pasir dan semua kerabat, memungkinkan peneliti mengklik siapa pun untuk memfokuskan ulang silsilah, serta mendukung pencetakan atau ekspor ke PDF, PNG, dan SVG untuk berbagi secara offline.

Self-hosting Topola di VPS Anda sendiri menjaga data silsilah sensitif â€” nama, tanggal lahir, kerabat yang masih hidup â€” sepenuhnya pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Penampil memproses file GEDCOM di sisi klien dalam browser, dan penyebaran pribadi menghilangkan ketergantungan pada hosting pihak ketiga untuk perkumpulan silsilah, arsip, atau sejarawan keluarga yang melayani kerabat di seluruh web.