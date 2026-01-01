ClassQuiz adalah platform kuis open-source yang di-host sendiri, dirancang untuk guru, pelatih, dan pendidik yang menginginkan alternatif yang menghargai privasi untuk layanan kuis kelas komersial. Pemain bergabung dalam permainan dengan memasukkan PIN di perangkat apa pun, menjawab pertanyaan secara real time, dan melihat papan peringkat langsung setelah setiap putaran.

Meng-host sendiri ClassQuiz di VPS Anda menjaga konten kuis, jawaban siswa, dan data akun di bawah kendali penuh Anda, menghindari biaya lisensi per-kursi, dan berfungsi di jaringan sekolah tanpa ketergantungan eksternal. Tumpukan ini mencakup API, pekerja latar belakang, PostgreSQL, Redis, dan Meilisearch untuk penemuan kuis.