Deploy instan ClassQuiz.
Alternatif Kahoot sumber terbuka untuk kuis kelas multipemain langsung dengan penilaian waktu nyata.
Pilih paket VPS untuk ClassQuiz
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan ClassQuiz
ClassQuiz adalah platform kuis open-source yang di-host sendiri, dirancang untuk guru, pelatih, dan pendidik yang menginginkan alternatif yang menghargai privasi untuk layanan kuis kelas komersial. Pemain bergabung dalam permainan dengan memasukkan PIN di perangkat apa pun, menjawab pertanyaan secara real time, dan melihat papan peringkat langsung setelah setiap putaran.
Meng-host sendiri ClassQuiz di VPS Anda menjaga konten kuis, jawaban siswa, dan data akun di bawah kendali penuh Anda, menghindari biaya lisensi per-kursi, dan berfungsi di jaringan sekolah tanpa ketergantungan eksternal. Tumpukan ini mencakup API, pekerja latar belakang, PostgreSQL, Redis, dan Meilisearch untuk penemuan kuis.
Fitur utama ClassQuiz
Multiplayer real-time
Selenggarakan sesi kuis langsung di mana pemain bergabung menggunakan PIN dan menjawab pertanyaan yang tersinkronisasi melalui koneksi WebSocket.
Pembuatan Kuis
Buat pertanyaan pilihan ganda, ABCD, rentang, voting, dan isian teks dengan gambar, batas waktu, dan penilaian per jawaban.
Pencarian teks lengkap
Temukan kuis publik secara instan melalui indeks Meilisearch bawaan yang mengurutkan hasil berdasarkan judul, tag, dan deskripsi.
Self-hosted privasi
Simpan semua data kuis, nama pemain, dan jawaban di infrastruktur Anda sendiri tanpa telemetri atau analitik pihak ketiga.
Penyimpanan gambar
Lampirkan gambar ke pertanyaan menggunakan penyimpanan lokal bawaan atau pasang backend yang kompatibel dengan S3 untuk media tak terbatas.
Jalankan ClassQuiz lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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