ArchivesSpace adalah sistem manajemen informasi arsip sumber terbuka terkemuka yang dibangun oleh arsiparis untuk arsiparis. Sistem ini menggabungkan akuisisi, pengaturan, deskripsi, dan penemuan publik ke dalam satu aplikasi yang mendukung seluruh siklus hidup arsip — mulai dari donasi awal hingga akses online oleh peneliti.

Meng-hosting sendiri ArchivesSpace di VPS Anda menjaga alat bantu penemuan, catatan akuisisi, dan data pengguna tetap di bawah kendali institusi Anda, tanpa biaya per catatan atau keterikatan vendor. Antarmuka staf yang dibundel, portal akses publik, REST API, dan endpoint OAI-PMH memberikan arsip Anda platform deskripsi dan penemuan yang lengkap secara langsung.