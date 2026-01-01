Deploy instan ArchivesSpace.
Sistem manajemen informasi arsip open-source untuk mengelola manuskrip, catatan, dan objek digital.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan ArchivesSpace
ArchivesSpace adalah sistem manajemen informasi arsip sumber terbuka terkemuka yang dibangun oleh arsiparis untuk arsiparis. Sistem ini menggabungkan akuisisi, pengaturan, deskripsi, dan penemuan publik ke dalam satu aplikasi yang mendukung seluruh siklus hidup arsip — mulai dari donasi awal hingga akses online oleh peneliti.
Meng-hosting sendiri ArchivesSpace di VPS Anda menjaga alat bantu penemuan, catatan akuisisi, dan data pengguna tetap di bawah kendali institusi Anda, tanpa biaya per catatan atau keterikatan vendor. Antarmuka staf yang dibundel, portal akses publik, REST API, dan endpoint OAI-PMH memberikan arsip Anda platform deskripsi dan penemuan yang lengkap secara langsung.
Fitur utama ArchivesSpace
Deskripsi kearsipan
Buat dan kelola sumber daya, akuisisi, objek arsip, dan objek digital mengikuti standar DACS, ISAD(G), dan ISAAR(CPF).
Portal akses publik
Peneliti menjelajahi alat bantu pencarian, mencari koleksi, dan melihat objek digital melalui antarmuka penemuan publik bawaan.
EAD dan ekspor MARCXML
Ekspor rekaman sumber daya sebagai EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS, atau Dublin Core untuk integrasi dengan lapisan penemuan dan katalog konsorsium.
OAI-PMH harvesting
Menyediakan metadata deskriptif melalui OAI-PMH agar agregator seperti DPLA atau Europeana dapat mengumpulkan koleksi secara otomatis.
REST API
API REST JSON yang terdokumentasi mendukung integrasi dengan sistem preservasi digital, pipeline ETL, dan front-end kustom.
Jalankan ArchivesSpace lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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