Diskon ArchivesSpace hingga 69%

Deploy instan ArchivesSpace.

Sistem manajemen informasi arsip open-source untuk mengelola manuskrip, catatan, dan objek digital.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan ArchivesSpace.

Pilih paket VPS untuk ArchivesSpace

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan ArchivesSpace

ArchivesSpace adalah sistem manajemen informasi arsip sumber terbuka terkemuka yang dibangun oleh arsiparis untuk arsiparis. Sistem ini menggabungkan akuisisi, pengaturan, deskripsi, dan penemuan publik ke dalam satu aplikasi yang mendukung seluruh siklus hidup arsip — mulai dari donasi awal hingga akses online oleh peneliti.

Meng-hosting sendiri ArchivesSpace di VPS Anda menjaga alat bantu penemuan, catatan akuisisi, dan data pengguna tetap di bawah kendali institusi Anda, tanpa biaya per catatan atau keterikatan vendor. Antarmuka staf yang dibundel, portal akses publik, REST API, dan endpoint OAI-PMH memberikan arsip Anda platform deskripsi dan penemuan yang lengkap secara langsung.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama ArchivesSpace

Deskripsi kearsipan

Buat dan kelola sumber daya, akuisisi, objek arsip, dan objek digital mengikuti standar DACS, ISAD(G), dan ISAAR(CPF).

Portal akses publik

Peneliti menjelajahi alat bantu pencarian, mencari koleksi, dan melihat objek digital melalui antarmuka penemuan publik bawaan.

EAD dan ekspor MARCXML

Ekspor rekaman sumber daya sebagai EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS, atau Dublin Core untuk integrasi dengan lapisan penemuan dan katalog konsorsium.

OAI-PMH harvesting

Menyediakan metadata deskriptif melalui OAI-PMH agar agregator seperti DPLA atau Europeana dapat mengumpulkan koleksi secara otomatis.

REST API

API REST JSON yang terdokumentasi mendukung integrasi dengan sistem preservasi digital, pipeline ETL, dan front-end kustom.

Jalankan ArchivesSpace lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

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