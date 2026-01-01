Apollo adalah platform sumber terbuka terkemuka untuk anotasi genom berbasis komunitas, yang dikembangkan oleh proyek Generic Model Organism Database (GMOD). Dibangun di sekitar penampil yang didukung JBrowse, ini memungkinkan kurator di berbagai institusi mengedit model gen, transkrip, dan fitur pada genom referensi bersama secara bersamaan — dengan setiap perubahan dilacak, diatribusikan, dan langsung terlihat oleh kolaborator.

Menghosting sendiri Apollo di VPS Anda sendiri menjaga data anotasi proprietary di dalam infrastruktur Anda daripada di server pihak ketiga. Laboratorium penelitian, konsorsium, dan tim bioteknologi mendapatkan satu database anotasi yang otoritatif, izin per-organisme yang terperinci, dan riwayat kurasi yang sepenuhnya mereka miliki — tanpa membagikan data genom sensitif secara eksternal.