Deploy instan Apollo.
Editor anotasi genom untuk kolaborasi real-time yang dibangun untuk tim penelitian biologi terdistribusi.
Pilih paket VPS untuk Apollo
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Apollo
Apollo adalah platform sumber terbuka terkemuka untuk anotasi genom berbasis komunitas, yang dikembangkan oleh proyek Generic Model Organism Database (GMOD). Dibangun di sekitar penampil yang didukung JBrowse, ini memungkinkan kurator di berbagai institusi mengedit model gen, transkrip, dan fitur pada genom referensi bersama secara bersamaan — dengan setiap perubahan dilacak, diatribusikan, dan langsung terlihat oleh kolaborator.
Menghosting sendiri Apollo di VPS Anda sendiri menjaga data anotasi proprietary di dalam infrastruktur Anda daripada di server pihak ketiga. Laboratorium penelitian, konsorsium, dan tim bioteknologi mendapatkan satu database anotasi yang otoritatif, izin per-organisme yang terperinci, dan riwayat kurasi yang sepenuhnya mereka miliki — tanpa membagikan data genom sensitif secara eksternal.
Fitur utama Apollo
Penyuntingan bersama real-time
Beberapa kurator mengedit genom yang sama secara bersamaan dengan perubahan yang disiarkan secara instan melalui sinkronisasi berbasis WebSocket.
Penampil yang didukung JBrowse
Dibangun di atas peramban genom JBrowse, memberikan kurator navigasi trek, pencarian, dan visualisasi sekuens yang familiar secara langsung.
Izin per organisme
Akses berbasis peran yang terperinci memungkinkan administrator menetapkan hak baca, tulis, atau admin per organisme dan per grup pengguna.
Riwayat anotasi
Setiap pengeditan transkrip, komentar, dan perubahan fitur dicatat dengan penulis dan stempel waktu, mendukung audit penuh dan alur kerja pembatalan.
Impor GFF3 dan FASTA
Muat genom referensi dan anotasi yang ada melalui format bioinformatika standar tanpa memerlukan konversi berpemilik.
Jalankan Apollo lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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