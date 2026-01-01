Deploy instan Crafty Controller.
Panel kontrol berbasis web untuk membuat, mengonfigurasi, dan mengoperasikan beberapa server Minecraft Java dan Bedrock dari satu dasbor.
Pilih paket VPS untuk Crafty Controller
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Crafty Controller
Crafty Controller adalah GUI web sumber terbuka untuk mengelola server Minecraft Java dan Bedrock dari satu dasbor. Ini menggantikan kerumitan sesi SSH dan tab layar dengan konsol langsung per server, manajer file bawaan, tugas terjadwal, dan pencadangan sekali klik — semuanya terbungkus dalam antarmuka web yang bersih dengan akses berbasis peran multi-pengguna.
Self-hosting Crafty di VPS Anda menjaga kepemilikan penuh atas dunia Anda, konfigurasi plugin, dan data pemain pada perangkat keras yang Anda kendalikan. Anda dapat membuat server baru dari jenis jar populer — vanilla, Paper, Spigot, Forge, dan Bedrock — tanpa meninggalkan browser, dan berbagi administrasi terbatas dengan teman atau moderator menggunakan izin terperinci.
Fitur utama Crafty Controller
Kontrol multi-server
Menjalankan, memantau, dan mengoperasikan beberapa server Minecraft Java dan Bedrock secara paralel dari satu dashboard.
Konsol browser
Streaming log server langsung dan mengirim perintah dari browser, dengan riwayat yang dapat dicari dan output berkode warna per server.
Tugas terjadwal
Otomatiskan pencadangan, memulai ulang, dan eksekusi perintah pada jadwal bergaya cron untuk menjaga server tetap sehat tanpa intervensi manual.
Akses berbasis peran
Definisikan pengguna dengan izin terbatas agar moderator dan anggota komunitas dapat membantu mengoperasikan server tanpa akses root atau kredensial sensitif.
File manager
Jelajahi, edit, unggah, dan unduh file server – worlds, plugins, configs – langsung di browser tanpa klien SSH atau SFTP.
Jalankan Crafty Controller lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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