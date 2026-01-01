Crafty Controller adalah GUI web sumber terbuka untuk mengelola server Minecraft Java dan Bedrock dari satu dasbor. Ini menggantikan kerumitan sesi SSH dan tab layar dengan konsol langsung per server, manajer file bawaan, tugas terjadwal, dan pencadangan sekali klik — semuanya terbungkus dalam antarmuka web yang bersih dengan akses berbasis peran multi-pengguna.

Self-hosting Crafty di VPS Anda menjaga kepemilikan penuh atas dunia Anda, konfigurasi plugin, dan data pemain pada perangkat keras yang Anda kendalikan. Anda dapat membuat server baru dari jenis jar populer — vanilla, Paper, Spigot, Forge, dan Bedrock — tanpa meninggalkan browser, dan berbagi administrasi terbatas dengan teman atau moderator menggunakan izin terperinci.