FreeScout adalah platform help desk dan inbox bersama open-source gratis yang dibangun dengan PHP dan Laravel, dirancang sebagai alternatif self-hosted untuk Help Scout dan Zendesk. Platform ini menyediakan antarmuka dukungan profesional yang familiar dengan dukungan multi-mailbox, deteksi tabrakan, template jawaban, dan automasi workflow â€” semua yang dibutuhkan tim untuk mengelola pertanyaan pelanggan secara efisien tanpa membayar biaya langganan per agen.

Mendeploy FreeScout di VPS Anda dengan MariaDB memberi Anda kedaulatan data penuh atas setiap percakapan pelanggan, agen dan mailbox tanpa batas, serta kebebasan untuk memperluas fungsionalitas melalui sistem modul. Tidak ada harga per agen, tidak ada batasan percakapan, dan tidak ada risiko vendor menaikkan biaya atau menghentikan layanan.