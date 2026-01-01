Deploy instan FreeScout.
Sistem help desk dan inbox bersama yang ringan dan open-source untuk dukungan pelanggan profesional tanpa biaya per agen.
Pilih paket VPS untuk FreeScout
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan FreeScout
FreeScout adalah platform help desk dan inbox bersama open-source gratis yang dibangun dengan PHP dan Laravel, dirancang sebagai alternatif self-hosted untuk Help Scout dan Zendesk. Platform ini menyediakan antarmuka dukungan profesional yang familiar dengan dukungan multi-mailbox, deteksi tabrakan, template jawaban, dan automasi workflow â€” semua yang dibutuhkan tim untuk mengelola pertanyaan pelanggan secara efisien tanpa membayar biaya langganan per agen.
Mendeploy FreeScout di VPS Anda dengan MariaDB memberi Anda kedaulatan data penuh atas setiap percakapan pelanggan, agen dan mailbox tanpa batas, serta kebebasan untuk memperluas fungsionalitas melalui sistem modul. Tidak ada harga per agen, tidak ada batasan percakapan, dan tidak ada risiko vendor menaikkan biaya atau menghentikan layanan.
Fitur utama FreeScout
Kotak Masuk Bersama
Beberapa agen berkolaborasi dalam kotak surat yang sama dengan deteksi tabrakan yang mencegah balasan ganda kepada pelanggan yang sama.
Automasi Workflow
Otomatiskan tindakan berulang dengan aturan khusus â€” tetapkan tiket secara otomatis, kirim respons siap pakai, dan picu notifikasi berdasarkan kondisi.
Dukungan Multi Mailbox
Kelola kotak masuk terpisah untuk departemen, merek, atau produk yang berbeda dari satu instalasi FreeScout.
Balasan Tersimpan
Bangun pustaka template respons untuk pertanyaan umum agar agen dapat merespons dengan akurat dan konsisten dalam hitungan detik.
Modul Sistem
Perluas fungsionalitas dengan modul komunitas untuk obrolan langsung, survei kepuasan, basis pengetahuan, dan integrasi pihak ketiga.
Jalankan FreeScout lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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