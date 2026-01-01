Deploy Komari dalam instalasi sekali klik.
Dasbor pemantauan server mandiri yang ringan dengan pengumpulan data berbasis agen dan metrik waktu nyata.
Pilih paket VPS untuk Komari
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Komari
Komari adalah alat pemantau server sumber terbuka yang ringan, dibuat untuk pengguna yang melakukan hosting sendiri yang membutuhkan visibilitas real-time ke dalam infrastruktur mereka tanpa beban platform pemantauan perusahaan. Ini menggunakan agen kecil yang diinstal pada setiap server yang dipantau untuk mengumpulkan metrik CPU, memori, disk, dan jaringan, yang kemudian ditampilkan dalam dasbor web yang bersih.
Karena Komari di-hosting sendiri, semua telemetri server Anda tetap berada di infrastruktur Anda sendiri tanpa data yang dikirim ke layanan pihak ketiga. Desain berbasis SQLite berarti nol dependensi database eksternal, membuatnya cepat untuk diterapkan dan mudah untuk dipelihara bahkan untuk tim kecil dan operator tunggal.
Fitur utama Komari
Pemantauan berbasis agen
Instal agen Komari yang ringan di server mana pun untuk mengumpulkan dan mengalirkan metrik kembali ke dasbor pusat Anda.
Metrik real-time
Lihat penggunaan CPU, konsumsi memori, I/O disk, dan throughput jaringan yang diperbarui secara langsung di antarmuka web.
Dashboard multi-server
Pantau semua server Anda dari satu tampilan terpadu, dengan setiap agen melaporkan secara mandiri ke host pusat.
Tanpa dependensi eksternal
Penyimpanan SQLite berarti tidak ada layanan database terpisah untuk dikelola â€” hanya container dan volume data persisten.
Dukungan tema kustom
Sesuaikan tampilan dashboard agar sesuai dengan preferensi Anda atau branding organisasi.
Jalankan Komari lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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