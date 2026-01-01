Komari adalah alat pemantau server sumber terbuka yang ringan, dibuat untuk pengguna yang melakukan hosting sendiri yang membutuhkan visibilitas real-time ke dalam infrastruktur mereka tanpa beban platform pemantauan perusahaan. Ini menggunakan agen kecil yang diinstal pada setiap server yang dipantau untuk mengumpulkan metrik CPU, memori, disk, dan jaringan, yang kemudian ditampilkan dalam dasbor web yang bersih.

Karena Komari di-hosting sendiri, semua telemetri server Anda tetap berada di infrastruktur Anda sendiri tanpa data yang dikirim ke layanan pihak ketiga. Desain berbasis SQLite berarti nol dependensi database eksternal, membuatnya cepat untuk diterapkan dan mudah untuk dipelihara bahkan untuk tim kecil dan operator tunggal.