RSSHub adalah jaringan RSS open-source terbesar di dunia, mendukung lebih dari 5.000 rute untuk platform yang berhenti menawarkan feed RSS asli â€“ Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub, dan banyak lagi. Dengan lebih dari 41.000 bintang GitHub dan kontribusi dari 1.300+ developer, ini telah menjadi solusi utama untuk menjaga web terbuka tetap dapat di-subscribe.

Self-hosting RSSHub berarti kebiasaan konsumsi konten Anda tetap pribadi â€“ semua permintaan feed berasal dari server Anda sendiri daripada instance publik yang mungkin mencatat kueri. Caching Redis menjaga feed yang sering diakses tetap cepat dan mengurangi beban pada website sumber.