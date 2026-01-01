Deploy instan RSSHub.
Open-source generator feed RSS yang membuat situs web apa pun dapat berlangganan, mulai dari media sosial hingga GitHub dan seterusnya.
Pilih paket VPS untuk RSSHub
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan RSSHub
RSSHub adalah jaringan RSS open-source terbesar di dunia, mendukung lebih dari 5.000 rute untuk platform yang berhenti menawarkan feed RSS asli â€“ Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub, dan banyak lagi. Dengan lebih dari 41.000 bintang GitHub dan kontribusi dari 1.300+ developer, ini telah menjadi solusi utama untuk menjaga web terbuka tetap dapat di-subscribe.
Self-hosting RSSHub berarti kebiasaan konsumsi konten Anda tetap pribadi â€“ semua permintaan feed berasal dari server Anda sendiri daripada instance publik yang mungkin mencatat kueri. Caching Redis menjaga feed yang sering diakses tetap cepat dan mengurangi beban pada website sumber.
Fitur utama RSSHub
5 ribu+ Rute Konten
Mencakup ratusan platform termasuk media sosial, situs berita, GitHub, e-commerce, dan publikasi khusus â€” jika memiliki halaman, RSSHub dapat menjadikannya feed.
Umpan Media Sosial
Buat feed RSS dari Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube tanpa membuat akun atau memberikan akses aplikasi pihak ketiga ke kredensial Anda.
Redis Caching
Integrasi Redis bawaan memberikan respons feed yang cepat untuk rute yang sering diakses sambil mengurangi permintaan berulang ke situs web sumber.
Penjelajahan yang Mengutamakan Privasi
Ikuti sumber konten apa pun melalui pembaca feed Anda tanpa membagikan kebiasaan membaca dengan platform komersial atau layanan agregator.
Integrasi otomatisasi
Hubungkan feed RSSHub ke n8n, Zapier, atau Home Assistant untuk memicu alur kerja setiap kali konten baru diterbitkan di platform mana pun yang didukung.
Jalankan RSSHub lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web