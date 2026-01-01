Deploy instan CommaFeed.
Pembaca RSS pribadi yang dihosting sendiri, terinspirasi oleh Google Reader, dengan pintasan keyboard, aplikasi seluler, dan tata letak tiga panel yang bersih.
Pilih paket VPS untuk CommaFeed
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan CommaFeed
CommaFeed adalah pembaca RSS pribadi yang cepat dan ringan, secara eksplisit meniru UI Google Reader asli — dengan tata letak tiga panel, pintasan keyboard, penandaan feed instan, impor/ekspor OPML, dan fokus pada kecepatan daripada fitur yang berlebihan. Aplikasi ini ditulis dalam Java/Quarkus, berjalan sebagai biner mandiri tunggal, dan menyimpan semuanya dalam database H2 tersemat, sehingga seluruh deployment hanya memerlukan satu container ditambah satu volume.
Dengan self-hosting CommaFeed di VPS Anda, langganan, status baca, dan artikel berbintang Anda tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, bukan diserahkan kepada pembaca feed SaaS. Aplikasi Android dan iOS native terhubung langsung ke instance Anda melalui API, OPML memungkinkan Anda bermigrasi dengan bebas antar pembaca feed, dan penjadwal bawaan menyegarkan feed di latar belakang tanpa memerlukan pekerja eksternal.
Fitur utama CommaFeed
Antarmuka Pengguna Google Reader
Tata letak tiga panel dengan daftar feed, daftar entri, dan tampilan baca — ditambah pintasan keyboard lengkap (j/k/v/m) untuk navigasi cepat yang langsung dikenali oleh pengguna RSS lama.
Impor/ekspor OPML
Migrasikan langganan Anda masuk dan keluar melalui OPML standar, sehingga Anda tetap memiliki kepemilikan atas kebiasaan membaca Anda dan dapat mengganti pembaca kapan saja.
Aplikasi mobile native
Aplikasi pendamping Android dan iOS gratis terhubung ke instans yang Anda host sendiri melalui API untuk membaca saat bepergian tanpa mengekspos data ke pihak ketiga.
database H2 tertanam
Basis data H2 satu file tidak memerlukan server basis data terpisah, cadangkan pembaca Anda dengan menyalin satu folder, pulihkan dengan mengembalikannya.
Penyegaran feed latar belakang
Penjadwal bawaan menyegarkan ribuan feed di latar belakang dengan interval adaptif, tidak memerlukan Celery atau pekerja eksternal.
Jalankan CommaFeed lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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