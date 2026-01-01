Diskon CommaFeed hingga 69%

Deploy instan CommaFeed.

Pembaca RSS pribadi yang dihosting sendiri, terinspirasi oleh Google Reader, dengan pintasan keyboard, aplikasi seluler, dan tata letak tiga panel yang bersih.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan CommaFeed.

Pilih paket VPS untuk CommaFeed

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp2.805.600 (harga normal Rp7.701.600). Biaya perpanjangan Rp193.900/bln.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp2.805.600 (harga normal Rp7.701.600). Biaya perpanjangan Rp193.900/bln.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan CommaFeed

CommaFeed adalah pembaca RSS pribadi yang cepat dan ringan, secara eksplisit meniru UI Google Reader asli — dengan tata letak tiga panel, pintasan keyboard, penandaan feed instan, impor/ekspor OPML, dan fokus pada kecepatan daripada fitur yang berlebihan. Aplikasi ini ditulis dalam Java/Quarkus, berjalan sebagai biner mandiri tunggal, dan menyimpan semuanya dalam database H2 tersemat, sehingga seluruh deployment hanya memerlukan satu container ditambah satu volume.

Dengan self-hosting CommaFeed di VPS Anda, langganan, status baca, dan artikel berbintang Anda tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, bukan diserahkan kepada pembaca feed SaaS. Aplikasi Android dan iOS native terhubung langsung ke instance Anda melalui API, OPML memungkinkan Anda bermigrasi dengan bebas antar pembaca feed, dan penjadwal bawaan menyegarkan feed di latar belakang tanpa memerlukan pekerja eksternal.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama CommaFeed

Antarmuka Pengguna Google Reader

Tata letak tiga panel dengan daftar feed, daftar entri, dan tampilan baca — ditambah pintasan keyboard lengkap (j/k/v/m) untuk navigasi cepat yang langsung dikenali oleh pengguna RSS lama.

Impor/ekspor OPML

Migrasikan langganan Anda masuk dan keluar melalui OPML standar, sehingga Anda tetap memiliki kepemilikan atas kebiasaan membaca Anda dan dapat mengganti pembaca kapan saja.

Aplikasi mobile native

Aplikasi pendamping Android dan iOS gratis terhubung ke instans yang Anda host sendiri melalui API untuk membaca saat bepergian tanpa mengekspos data ke pihak ketiga.

database H2 tertanam

Basis data H2 satu file tidak memerlukan server basis data terpisah, cadangkan pembaca Anda dengan menyalin satu folder, pulihkan dengan mengembalikannya.

Penyegaran feed latar belakang

Penjadwal bawaan menyegarkan ribuan feed di latar belakang dengan interval adaptif, tidak memerlukan Celery atau pekerja eksternal.

Jalankan CommaFeed lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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