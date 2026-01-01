CommaFeed adalah pembaca RSS pribadi yang cepat dan ringan, secara eksplisit meniru UI Google Reader asli — dengan tata letak tiga panel, pintasan keyboard, penandaan feed instan, impor/ekspor OPML, dan fokus pada kecepatan daripada fitur yang berlebihan. Aplikasi ini ditulis dalam Java/Quarkus, berjalan sebagai biner mandiri tunggal, dan menyimpan semuanya dalam database H2 tersemat, sehingga seluruh deployment hanya memerlukan satu container ditambah satu volume.

Dengan self-hosting CommaFeed di VPS Anda, langganan, status baca, dan artikel berbintang Anda tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, bukan diserahkan kepada pembaca feed SaaS. Aplikasi Android dan iOS native terhubung langsung ke instance Anda melalui API, OPML memungkinkan Anda bermigrasi dengan bebas antar pembaca feed, dan penjadwal bawaan menyegarkan feed di latar belakang tanpa memerlukan pekerja eksternal.