Deploy instan Defguard.
Manajemen akses zero-trust open-source dengan autentikasi multi-faktor WireGuard bawaan dan OpenID Connect terintegrasi.
Pilih paket VPS untuk Defguard
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Defguard
Defguard adalah platform manajemen akses zero-trust kelas perusahaan yang dibangun di sekitar WireGuard, satu-satunya solusi yang menambahkan autentikasi multi-faktor nyata langsung ke tunnel VPN daripada membungkus gateway aplikasi terpisah di sekitarnya. Komponen inti yang dibundel dalam template ini menjalankan antarmuka web manajemen, penyedia identitas OpenID Connect, pendaftaran pengguna, konfigurasi ACL, dan bidang kontrol gRPC yang menggerakkan gateway jarak jauh dan klien desktop.
Menghosting sendiri Defguard di VPS Anda sendiri menjaga direktori pengguna, kunci perangkat keras, log audit, dan kunci penandatanganan OpenID sepenuhnya di bawah kendali Anda. Tambahkan node gateway Defguard di mana saja di jaringan Anda untuk mengakhiri tunnel WireGuard, sementara inti tetap menjadi sumber kebenaran tunggal untuk identitas, perangkat, dan kebijakan akses.
Fitur utama Defguard
WireGuard dengan MFA (Multi-Factor Authentication)
Terapkan faktor kedua TOTP, email, atau kunci perangkat keras langsung pada setiap koneksi WireGuard alih-alih mengandalkan gateway akses terpisah.
OpenID Connect bawaan
Penyedia identitas OIDC terintegrasi memungkinkan Defguard mengeluarkan token SSO untuk aplikasi Anda yang lain tanpa perlu menerapkan Keycloak atau IdP pihak ketiga.
Pendaftaran pengguna jarak jauh
Orientasikan pengguna baru dengan alur pendaftaran terpandu yang secara otomatis mengatur kata sandi, menyediakan perangkat, dan mengonfigurasi klien desktop.
ACLs dan aturan firewall
Definisikan segmentasi jaringan dan kebijakan akses per pengguna yang menyebar ke gateway Linux dan FreeBSD/OPNsense secara real-time.
LDAP dan AD sinkronisasi
Sinkronisasi dua arah dengan Active Directory dan LDAP menjaga pengguna, grup, dan keanggotaan grup tetap konsisten di seluruh sistem.
Provisi YubiKey
Sediakan kunci perangkat keras Yubico untuk SSH, GPG, dan OpenPGP langsung dari konsol manajemen Defguard.
Jalankan Defguard lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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