Defguard adalah platform manajemen akses zero-trust kelas perusahaan yang dibangun di sekitar WireGuard, satu-satunya solusi yang menambahkan autentikasi multi-faktor nyata langsung ke tunnel VPN daripada membungkus gateway aplikasi terpisah di sekitarnya. Komponen inti yang dibundel dalam template ini menjalankan antarmuka web manajemen, penyedia identitas OpenID Connect, pendaftaran pengguna, konfigurasi ACL, dan bidang kontrol gRPC yang menggerakkan gateway jarak jauh dan klien desktop.

Menghosting sendiri Defguard di VPS Anda sendiri menjaga direktori pengguna, kunci perangkat keras, log audit, dan kunci penandatanganan OpenID sepenuhnya di bawah kendali Anda. Tambahkan node gateway Defguard di mana saja di jaringan Anda untuk mengakhiri tunnel WireGuard, sementara inti tetap menjadi sumber kebenaran tunggal untuk identitas, perangkat, dan kebijakan akses.