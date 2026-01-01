Anki Sync Server Enhanced adalah image Docker siap produksi yang menghosting protokol sinkronisasi Anki resmi di VPS Anda sendiri, memungkinkan Anda menyinkronkan dek kartu flash di seluruh desktop, AnkiDroid, dan AnkiMobile tanpa bergantung pada AnkiWeb. Ini dibangun dari sumber Anki resmi dan melacak setiap rilis upstream secara otomatis.

Self-hosting menjaga setiap kartu, riwayat ulasan, dan file media di bawah kendali Anda. Dukungan multi-pengguna, pencadangan terjadwal dengan unggahan S3 opsional, metrik Prometheus, fail2ban, rate limiting, dan dasbor status dikirim dalam satu kontainer – tidak memerlukan database terpisah atau layanan eksternal.