Menyebarkan Anki Sync Server Enhanced dalam instalasi satu klik.
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan akun multi-pengguna, backup otomatis, dan dashboard web bawaan.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced adalah image Docker siap produksi yang menghosting protokol sinkronisasi Anki resmi di VPS Anda sendiri, memungkinkan Anda menyinkronkan dek kartu flash di seluruh desktop, AnkiDroid, dan AnkiMobile tanpa bergantung pada AnkiWeb. Ini dibangun dari sumber Anki resmi dan melacak setiap rilis upstream secara otomatis.
Self-hosting menjaga setiap kartu, riwayat ulasan, dan file media di bawah kendali Anda. Dukungan multi-pengguna, pencadangan terjadwal dengan unggahan S3 opsional, metrik Prometheus, fail2ban, rate limiting, dan dasbor status dikirim dalam satu kontainer – tidak memerlukan database terpisah atau layanan eksternal.
Fitur utama Anki Sync Server Enhanced
Sinkronisasi multi-pengguna
Host hingga 99 pelajar independen di satu VPS, masing-masing dengan kredensial mereka sendiri dan penyimpanan koleksi terisolasi.
Backup otomatis
Arsip harian dari seluruh koleksi dengan retensi yang dapat dikonfigurasi dan unggahan opsional ke S3, MinIO, atau Garage untuk salinan di luar lokasi.
Dashboard bawaan
Antarmuka web menampilkan status server, ukuran data per pengguna, waktu sinkronisasi terakhir, riwayat pencadangan, dan log langsung secara sekilas.
Metrik Prometheus
Menampilkan operasi sinkronisasi, tingkat keberhasilan autentikasi, volume data, dan uptime untuk dashboard Grafana dan pipeline peringatan.
Keamanan yang diperkuat
Integrasi Fail2ban, pembatasan laju permintaan, dan dukungan kata sandi hash melindungi endpoint Anda dari serangan brute-force.
Jalankan Anki Sync Server Enhanced lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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