Traduora adalah platform manajemen terjemahan self-hosted yang dirancang untuk tim developer yang mengelola lokalisasi dalam berbagai bahasa. Platform ini menyediakan antarmuka web yang bersih untuk mengatur proyek terjemahan, dengan dukungan impor dan ekspor untuk format JSON, YAML, dan CSV.

Self-hosting Traduora di VPS menjaga semua data lokalisasi Anda tetap privat dan terintegrasi langsung dengan pipeline CI/CD melalui REST API-nya. Kontrol akses berbasis peran memungkinkan Anda mengundang penerjemah, peninjau, dan developer dengan izin yang sesuai, sementara riwayat terjemahan melacak setiap perubahan yang dilakukan pada string.