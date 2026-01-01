Deploy instan Traduora.
Platform manajemen terjemahan self-hosted untuk tim dengan REST API, akses berbasis peran, dan impor/ekspor multi-format.
Pilih paket VPS untuk Traduora
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Traduora
Traduora adalah platform manajemen terjemahan self-hosted yang dirancang untuk tim developer yang mengelola lokalisasi dalam berbagai bahasa. Platform ini menyediakan antarmuka web yang bersih untuk mengatur proyek terjemahan, dengan dukungan impor dan ekspor untuk format JSON, YAML, dan CSV.
Self-hosting Traduora di VPS menjaga semua data lokalisasi Anda tetap privat dan terintegrasi langsung dengan pipeline CI/CD melalui REST API-nya. Kontrol akses berbasis peran memungkinkan Anda mengundang penerjemah, peninjau, dan developer dengan izin yang sesuai, sementara riwayat terjemahan melacak setiap perubahan yang dilakukan pada string.
Fitur utama Traduora
Integrasi REST API
Otomatiskan impor dan ekspor terjemahan di pipeline CI/CD Anda menggunakan REST API lengkap tanpa intervensi manual.
Ekspor multi-format
Ekspor terjemahan sebagai JSON, YAML, CSV, dan format lainnya untuk langsung memasukkannya ke dalam framework atau sistem build apa pun.
Akses berbasis peran
Berikan pengembang, penerjemah, dan peninjau tingkat izin yang berbeda untuk menjaga proyek tetap terorganisir dan aman.
Riwayat terjemahan
Setiap perubahan pada string terjemahan dilacak, memungkinkan Anda mengaudit modifikasi dan mengembalikan ke versi sebelumnya.
Jalankan Traduora lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.