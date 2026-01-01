Deploy instan Galaxy.
Platform web open-source untuk analisis bioinformatika yang mudah diakses, dapat direproduksi, dan alur kerja sains yang intensif data.
Pilih paket VPS untuk Galaxy
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Galaxy
Galaxy adalah platform web open-source yang memungkinkan peneliti menjalankan, berbagi, dan mereproduksi analisis biomedis intensif data tanpa menulis satu baris kode pun. Digunakan oleh ribuan laboratorium di seluruh dunia, ini membungkus ribuan command-line tools di balik antarmuka browser terpadu sehingga para ilmuwan dapat membangun pipeline bioinformatika yang kompleks, melacak setiap parameter, dan menjalankan kembali analisis yang sama persis berbulan-bulan kemudian.
Self-hosting Galaxy di VPS Anda sendiri menjaga data sekuensing sensitif, kohort pasien, dan alur kerja yang belum dipublikasikan sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya per pekerjaan dan tanpa antrean tunggu server bersama. Template ini menyediakan satu container all-in-one dengan Galaxy, PostgreSQL, dan nginx yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk deployment single-tenant instan.
Fitur utama Galaxy
Alur kerja yang dapat direproduksi
Rekam setiap alat, parameter, dan versi kumpulan data agar analisis apa pun dapat dijalankan kembali secara persis berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian.
Editor pipeline visual
Susun pipeline bioinformatika multi-langkah di kanvas seret-dan-lepas tanpa membuat skrip di Bash atau Snakemake.
Ribuan alat
Instal alat yang terverifikasi dari Galaxy Tool Shed yang mencakup genomika, proteomika, metabolomika, pencitraan, dan pembelajaran mesin.
Notebook interaktif
Luncurkan Jupyter, RStudio, dan lingkungan interaktif lainnya langsung menggunakan riwayat dan dataset Galaxy Anda.
Riwayat dan berbagi
Atur setiap jalannya analisis dalam riwayat berversi yang dapat dibagikan, dipublikasikan, atau diimpor oleh kolaborator dengan sekali klik.
Resolusi dependensi Conda
Alat menyelesaikan dependensinya secara otomatis melalui Conda dan BioContainers, menghilangkan konflik lingkungan.
Jalankan Galaxy lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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