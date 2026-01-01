Galaxy adalah platform web open-source yang memungkinkan peneliti menjalankan, berbagi, dan mereproduksi analisis biomedis intensif data tanpa menulis satu baris kode pun. Digunakan oleh ribuan laboratorium di seluruh dunia, ini membungkus ribuan command-line tools di balik antarmuka browser terpadu sehingga para ilmuwan dapat membangun pipeline bioinformatika yang kompleks, melacak setiap parameter, dan menjalankan kembali analisis yang sama persis berbulan-bulan kemudian.

Self-hosting Galaxy di VPS Anda sendiri menjaga data sekuensing sensitif, kohort pasien, dan alur kerja yang belum dipublikasikan sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya per pekerjaan dan tanpa antrean tunggu server bersama. Template ini menyediakan satu container all-in-one dengan Galaxy, PostgreSQL, dan nginx yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk deployment single-tenant instan.