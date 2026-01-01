wger adalah pelacak kebugaran dan olahraga sumber terbuka yang menggabungkan basis data latihan yang komprehensif, perencanaan olahraga terstruktur, pelacakan nutrisi, dan pemantauan berat badan ke dalam satu aplikasi Django yang di-hosting sendiri. Aplikasi ini dilengkapi dengan katalog ribuan latihan yang dikurasi komunitas, lengkap dengan deskripsi, otot target, dan gambar demonstrasi, serta dapat dipasangkan dengan aplikasi seluler iOS dan Android asli sehingga para atlet dapat mencatat latihan dan makanan dari gym.

Meng-hosting sendiri wger di VPS Anda menjaga data latihan pribadi â€” latihan, pengukuran tubuh, catatan makanan, dan grafik kemajuan â€” tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan, alih-alih diserahkan kepada SaaS kebugaran. Platform ini mendukung banyak pengguna dengan akun pribadi, login tamu opsional untuk penggunaan percobaan, dan REST API yang komprehensif untuk dasbor kustom atau integrasi aplikasi pihak ketiga.