Deploy wger instan.
Pelacak kebugaran dan latihan yang di-host sendiri dengan database latihan, pencatatan nutrisi, dan pelacakan berat badan untuk atlet dan pelatih.
Pilih paket VPS untuk wger
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan wger
wger adalah pelacak kebugaran dan olahraga sumber terbuka yang menggabungkan basis data latihan yang komprehensif, perencanaan olahraga terstruktur, pelacakan nutrisi, dan pemantauan berat badan ke dalam satu aplikasi Django yang di-hosting sendiri. Aplikasi ini dilengkapi dengan katalog ribuan latihan yang dikurasi komunitas, lengkap dengan deskripsi, otot target, dan gambar demonstrasi, serta dapat dipasangkan dengan aplikasi seluler iOS dan Android asli sehingga para atlet dapat mencatat latihan dan makanan dari gym.
Meng-hosting sendiri wger di VPS Anda menjaga data latihan pribadi â€” latihan, pengukuran tubuh, catatan makanan, dan grafik kemajuan â€” tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan, alih-alih diserahkan kepada SaaS kebugaran. Platform ini mendukung banyak pengguna dengan akun pribadi, login tamu opsional untuk penggunaan percobaan, dan REST API yang komprehensif untuk dasbor kustom atau integrasi aplikasi pihak ketiga.
Fitur utama wger
Database latihan
Ribuan latihan yang dikurasi komunitas, dilengkapi dengan deskripsi, kelompok otot target, dan gambar demonstrasi, disinkronkan dari katalog utama wger.de.
Perencanaan latihan
Bangun rutinitas terstruktur dengan set, repetisi, beban, dan waktu istirahat, lalu lacak progres sesi demi sesi dengan grafik.
Pencatatan nutrisi
Rencanakan makanan sesuai target makro dan kalori dengan database makanan yang dapat dicari, catatan makanan harian, dan pembuatan daftar belanja.
Pelacakan berat badan
Catat berat badan, ukuran tubuh, dan foto progres seiring waktu dengan grafik tren yang menyoroti perubahan jangka panjang.
Aplikasi mobile native
Aplikasi pendamping gratis untuk iOS dan Android terhubung ke instans yang Anda host sendiri untuk pencatatan di gym tanpa browser.
Multi-user dengan API
Akun per pengguna dengan opsi login tamu ditambah REST API yang komprehensif untuk dasbor kustom, integrasi, dan alat pelatihan.
Jalankan wger lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.