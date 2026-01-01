Deploy instan Dittofeed.
Platform keterlibatan pelanggan sumber terbuka untuk pengiriman pesan multi-saluran otomatis melalui email, SMS, Slack, dan notifikasi seluler.
Pilih paket VPS untuk Dittofeed
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Dittofeed
Dittofeed adalah alternatif open-source untuk Braze dan Iterable, yang dibangun untuk tim produk dan pemasaran yang membutuhkan kontrol penuh atas pesan pelanggan tanpa harga per pesan. Ini memungkinkan Anda merancang alur perjalanan otomatis yang dipicu oleh perilaku pengguna â€” urutan orientasi, kampanye re-engagement, notifikasi transaksional, dan lainnya â€” di seluruh saluran email, SMS, WhatsApp, Slack, dan mobile push.
Self-hosting Dittofeed menyimpan semua data event pelanggan, daftar kontak, dan riwayat pesan di infrastruktur Anda sendiri. Anda menghindari biaya per kursi dan per pesan sambil tetap mempertahankan kemampuan untuk berintegrasi langsung dengan data warehouse Anda, menghubungkan penyedia email Anda sendiri, dan mematuhi persyaratan residensi data.
Fitur utama Dittofeed
Otomatisasi perjalanan
Desain alur pesan multi-langkah yang dipicu oleh event pengguna, penundaan waktu, atau keanggotaan segmen menggunakan editor seret dan lepas visual.
Pengiriman multi-kanal
Kirim pesan melalui email, SMS, notifikasi seluler, WhatsApp, dan Slack dari satu platform tanpa mengelola penyedia terpisah untuk setiap saluran.
Segmentasi perilaku
Bangun segmen audiens dinamis dari peristiwa dan properti pengguna real-time untuk menargetkan pengguna yang tepat pada waktu yang tepat.
Template perpustakaan
Buat dan kelola versi template pesan dengan editor kaya fitur, lalu gunakan kembali di berbagai perjalanan dan kampanye.
Statistik pengiriman
Lacak tingkat buka, tingkat klik, konversi, dan kesalahan pengiriman per perjalanan dan saluran untuk mengoptimalkan perpesanan seiring waktu.
Jalankan Dittofeed lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.