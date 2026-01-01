Dittofeed adalah alternatif open-source untuk Braze dan Iterable, yang dibangun untuk tim produk dan pemasaran yang membutuhkan kontrol penuh atas pesan pelanggan tanpa harga per pesan. Ini memungkinkan Anda merancang alur perjalanan otomatis yang dipicu oleh perilaku pengguna â€” urutan orientasi, kampanye re-engagement, notifikasi transaksional, dan lainnya â€” di seluruh saluran email, SMS, WhatsApp, Slack, dan mobile push.

Self-hosting Dittofeed menyimpan semua data event pelanggan, daftar kontak, dan riwayat pesan di infrastruktur Anda sendiri. Anda menghindari biaya per kursi dan per pesan sambil tetap mempertahankan kemampuan untuk berintegrasi langsung dengan data warehouse Anda, menghubungkan penyedia email Anda sendiri, dan mematuhi persyaratan residensi data.