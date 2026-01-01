SearXNG adalah metasearch engine yang berfokus pada privasi yang melakukan kueri ke Google, Bing, DuckDuckGo, dan puluhan penyedia pencarian lainnya secara bersamaan, mengembalikan hasil gabungan tanpa membangun profil pengguna atau menyimpan riwayat pencarian. Berbeda dengan search engine komersial yang memonetisasi kueri melalui pembuatan profil dan penargetan iklan, SearXNG memberikan akses tanpa filter ke informasi web.

Self-hosting berarti pencarian Anda melewati infrastruktur yang Anda kendalikan daripada instans publik yang dioperasikan oleh pihak yang tidak dikenal. Anda memutuskan penyedia pencarian mana yang disertakan, bagaimana hasil difilter, dan siapa yang dapat mengakses instans Anda â€“ tanpa bergantung pada server komunitas bersama yang mungkin mengalami waktu henti atau pembatasan laju.