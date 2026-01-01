Deploy instan SearXNG.
Metasearch engine yang menggabungkan hasil pencarian dari puluhan sumber, tanpa menyimpan kueri atau melacak pengguna, dengan tetap menjaga privasi.
Pilih paket VPS untuk SearXNG
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SearXNG
SearXNG adalah metasearch engine yang berfokus pada privasi yang melakukan kueri ke Google, Bing, DuckDuckGo, dan puluhan penyedia pencarian lainnya secara bersamaan, mengembalikan hasil gabungan tanpa membangun profil pengguna atau menyimpan riwayat pencarian. Berbeda dengan search engine komersial yang memonetisasi kueri melalui pembuatan profil dan penargetan iklan, SearXNG memberikan akses tanpa filter ke informasi web.
Self-hosting berarti pencarian Anda melewati infrastruktur yang Anda kendalikan daripada instans publik yang dioperasikan oleh pihak yang tidak dikenal. Anda memutuskan penyedia pencarian mana yang disertakan, bagaimana hasil difilter, dan siapa yang dapat mengakses instans Anda â€“ tanpa bergantung pada server komunitas bersama yang mungkin mengalami waktu henti atau pembatasan laju.
Fitur utama SearXNG
Tidak Ada Query Logging
Pencarian tidak pernah disimpan atau ditautkan ke identitas Anda, menghilangkan pembuatan profil dan pelacakan perilaku yang melekat pada mesin pencari komersial.
Agregasi Multi-Sumber
Mengakses puluhan mesin pencari secara bersamaan, mengurangi bias hasil dan memberikan cakupan yang lebih luas daripada penyedia tunggal mana pun.
Engine yang dapat dikonfigurasi
Pilih dengan tepat penyedia pencarian mana yang akan disertakan atau dikecualikan, menyesuaikan campuran hasil dengan kebutuhan penelitian dan preferensi privasi Anda.
Pencarian Kategori
Kategori pencarian khusus untuk web, gambar, video, berita, dan sumber khusus menjaga hasil tetap relevan dengan jenis konten yang Anda butuhkan.
Tanpa Cookie atau Pelacakan
Beroperasi tanpa cookies atau tracking scripts, sehingga cocok untuk penelitian yang mengutamakan privasi dan penggunaan di lingkungan terbatas.
Jalankan SearXNG lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web