WriteFreely adalah platform penerbitan yang bersih, minimalis, dan dirancang berpusat pada kegiatan menulis. Postingan dibuat dalam Markdown biasa, editor tidak akan mengganggu Anda, dan pengalaman membaca publik menghilangkan komentar, iklan, serta pelacak â€” hanya menyisakan kata-kata. Dukungan ActivityPub bawaan memungkinkan pengikut di Fediverse berlangganan blog Anda langsung dari Mastodon dan layanan terfederasi lainnya.

Self-hosting WriteFreely di VPS Anda menjaga tulisan Anda tetap di bawah domain Anda sendiri, bebas dari feed algoritmik dan penutupan platform. Go binary yang ringan menggunakan sumber daya minimal, menyimpan semuanya ke satu database SQLite, dan memberi Anda kendali penuh atas pengaturan ekspor, theming, dan federasi.