Deploy instan WriteFreely.
Platform blogging open-source minimalis berbasis Markdown, penulisan bebas gangguan, dan federasi ActivityPub.
Pilih paket VPS untuk WriteFreely
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan WriteFreely
WriteFreely adalah platform penerbitan yang bersih, minimalis, dan dirancang berpusat pada kegiatan menulis. Postingan dibuat dalam Markdown biasa, editor tidak akan mengganggu Anda, dan pengalaman membaca publik menghilangkan komentar, iklan, serta pelacak â€” hanya menyisakan kata-kata. Dukungan ActivityPub bawaan memungkinkan pengikut di Fediverse berlangganan blog Anda langsung dari Mastodon dan layanan terfederasi lainnya.
Self-hosting WriteFreely di VPS Anda menjaga tulisan Anda tetap di bawah domain Anda sendiri, bebas dari feed algoritmik dan penutupan platform. Go binary yang ringan menggunakan sumber daya minimal, menyimpan semuanya ke satu database SQLite, dan memberi Anda kendali penuh atas pengaturan ekspor, theming, dan federasi.
Fitur utama WriteFreely
Editor utama Markdown
Tulis dalam Markdown biasa dengan editor yang minim distraksi, yang menyimpan draf secara otomatis dan tidak mengganggu Anda saat Anda fokus menulis.
Federasi ActivityPub
Pengikut di Mastodon dan layanan Fediverse lainnya dapat berlangganan blog Anda secara langsung, menjangkau pembaca tanpa adanya feed algoritmik yang menghalangi.
Pengalaman membaca yang jernih
Postingan publik ditampilkan dengan tata letak tipografi, bebas iklan, dan tanpa pelacakan â€“ pembaca melihat tulisan Anda seperti yang Anda tulis.
Tema kustom dan CSS
Pilih dari tema bawaan atau masukkan CSS kustom untuk memberi merek pada blog Anda tanpa menyentuh template atau membangun ulang biner.
Draft dan penjadwalan
Simpan draf pribadi tanpa batas waktu, kemudian jadwalkan atau terbitkan pos saat Anda siap â€” tanpa perlu plugin CMS pihak ketiga.
Ringan dan portabel
Satu Go binary yang didukung oleh SQLite berarti seluruh blog Anda muat dalam volume kecil dan bermigrasi antar host hanya dengan satu salinan file.
Jalankan WriteFreely lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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