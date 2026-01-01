Deploy yt-dlp Web UI dalam instalasi sekali klik.
Frontend web yang di-host sendiri dan server RPC untuk yt-dlp yang mengunduh video dan audio dari lebih dari 1.000 situs.
Pilih paket VPS untuk yt-dlp Web UI
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan yt-dlp Web UI
yt-dlp Web UI adalah frontend browser berperforma tinggi dan server JSON-RPC untuk downloader yt-dlp populer. Ini menghadirkan kekuatan penuh yt-dlp melalui antarmuka web yang bersih sehingga Anda dapat mengantrekan unduhan, memantau progres secara real-time, menonton livestream mendatang, dan menarik video dari YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud, serta ratusan situs lain yang didukung tanpa perlu menyentuh command line.
Menghosting sendiri di VPS Anda membebaskan Anda dari installer desktop, ekstensi browser yang rusak setiap kali ada perubahan situs, dan downloader online yang didukung iklan. File langsung tersimpan di penyimpanan server dengan bandwidth pusat data, server RPC memungkinkan Anda membuat skrip otomatisasi, dan batas antrean bawaan melindungi sumber daya bersama di server tersebut.
Fitur utama yt-dlp Web UI
Oleh yt-dlp
Dibangun di atas yt-dlp, mendukung pengunduhan dari YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud, dan lebih dari seribu situs video dan audio lainnya.
Antrean real-time
Lacak setiap unduhan aktif dan tertunda dengan progres langsung, ETA, dan pembaruan kecepatan yang dialirkan melalui WebSockets.
Format pilihan
Pilih format video dan audio yang tepat, ekstrak audio saja, timpa nama file output, atau berikan argumen yt-dlp kustom yang aman per unduhan.
JSON-RPC server
Endpoint RPC yang dapat diskrip memungkinkan Anda memicu unduhan dari cron job, skrip, atau klien pihak ketiga tanpa menggunakan UI.
Batasan konkurensi
Ukuran antrean yang dapat dikonfigurasi menjaga unduhan simultan tetap terkontrol sehingga daftar putar yang besar tidak akan menghabiskan bandwidth VPS atau I/O disk.
Autentikasi berbasis token
Autentikasi JWT bawaan melindungi UI web dan endpoint RPC di balik nama pengguna dan kata sandi yang dihasilkan.
Jalankan yt-dlp Web UI lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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