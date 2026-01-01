yt-dlp Web UI adalah frontend browser berperforma tinggi dan server JSON-RPC untuk downloader yt-dlp populer. Ini menghadirkan kekuatan penuh yt-dlp melalui antarmuka web yang bersih sehingga Anda dapat mengantrekan unduhan, memantau progres secara real-time, menonton livestream mendatang, dan menarik video dari YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud, serta ratusan situs lain yang didukung tanpa perlu menyentuh command line.

Menghosting sendiri di VPS Anda membebaskan Anda dari installer desktop, ekstensi browser yang rusak setiap kali ada perubahan situs, dan downloader online yang didukung iklan. File langsung tersimpan di penyimpanan server dengan bandwidth pusat data, server RPC memungkinkan Anda membuat skrip otomatisasi, dan batas antrean bawaan melindungi sumber daya bersama di server tersebut.