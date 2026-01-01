Diskon Gokapi hingga 69%

Deploy Gokapi dalam sekali klik instalasi.

Server berbagi file yang ringan dan di-host sendiri dengan tautan kedaluwarsa, perlindungan kata sandi, dan backend S3 opsional.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Gokapi dalam sekali klik instalasi.

Pilih paket VPS untuk Gokapi

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Gokapi

Gokapi adalah server berbagi file sumber terbuka yang di-hosting sendiri, dimodelkan setelah Firefox Send yang sekarang sudah tidak dilanjutkan. Ini memungkinkan Anda mengunggah file melalui UI web dan memberikan tautan unduhan singkat yang kedaluwarsa â€” ideal untuk berbagi sekali pakai di mana penerima tidak memiliki akun di platform Anda. Penyimpanan bisa berupa disk lokal atau bucket yang kompatibel dengan S3 mana pun, dan setiap tautan mendukung kedaluwarsa yang dapat dikonfigurasi, batas unduhan, dan kata sandi opsional.

Meng-hosting sendiri Gokapi di VPS Anda sendiri menjaga konten yang dibagikan dan log akses penerima tetap berada di dalam infrastruktur Anda sendiri, bukan di layanan unggah SaaS. Biner Go tunggal menjaga jejaknya tetap kecil, dan tidak seperti platform berbagi file publik, tidak ada saluran penyalahgunaan yang diiklankan â€” hanya orang-orang yang Anda kirimi tautan yang dapat melihat apa yang Anda unggah.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Gokapi

Tautan Berbagi Kedaluwarsa

Setiap file yang diunggah mendapatkan URL singkat dengan masa berlaku yang dapat dikonfigurasi berdasarkan waktu atau jumlah unduhan, sehingga tautan tidak lagi berfungsi setelah penerima mengambilnya.

Tautan yang dilindungi kata sandi

Secara opsional batasi unduhan dengan kata sandi per tautan sehingga URL yang bocor pun tidak dapat dibuka tanpa rahasianya.

Penyimpanan lokal atau S3

Simpan file di volume lokal atau arahkan Gokapi ke bucket apa pun yang kompatibel dengan S3 (AWS, Backblaze, MinIO) untuk penyimpanan yang elastis dan tahan lama.

Enkripsi end-to-end

Enkripsi sisi klien opsional memastikan server tidak pernah melihat plaintext untuk unggahan yang dibagikan melalui tautan terenkripsi ujung-ke-ujung sekali pakai.

Akun multi-pengguna

Buat akun pengguna terpisah agar beberapa anggota staf atau anggota keluarga dapat berbagi satu instans dengan riwayat unggahan yang terisolasi.

API dan CLI

Unggah secara terprogram melalui REST API atau CLI resmi untuk mengirimkan artefak build, bundel log, dan output otomatisasi.

Jalankan Gokapi lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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