Gokapi adalah server berbagi file sumber terbuka yang di-hosting sendiri, dimodelkan setelah Firefox Send yang sekarang sudah tidak dilanjutkan. Ini memungkinkan Anda mengunggah file melalui UI web dan memberikan tautan unduhan singkat yang kedaluwarsa â€” ideal untuk berbagi sekali pakai di mana penerima tidak memiliki akun di platform Anda. Penyimpanan bisa berupa disk lokal atau bucket yang kompatibel dengan S3 mana pun, dan setiap tautan mendukung kedaluwarsa yang dapat dikonfigurasi, batas unduhan, dan kata sandi opsional.

Meng-hosting sendiri Gokapi di VPS Anda sendiri menjaga konten yang dibagikan dan log akses penerima tetap berada di dalam infrastruktur Anda sendiri, bukan di layanan unggah SaaS. Biner Go tunggal menjaga jejaknya tetap kecil, dan tidak seperti platform berbagi file publik, tidak ada saluran penyalahgunaan yang diiklankan â€” hanya orang-orang yang Anda kirimi tautan yang dapat melihat apa yang Anda unggah.