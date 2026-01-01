Deploy Gokapi dalam sekali klik instalasi.
Server berbagi file yang ringan dan di-host sendiri dengan tautan kedaluwarsa, perlindungan kata sandi, dan backend S3 opsional.
Pilih paket VPS untuk Gokapi
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Gokapi
Gokapi adalah server berbagi file sumber terbuka yang di-hosting sendiri, dimodelkan setelah Firefox Send yang sekarang sudah tidak dilanjutkan. Ini memungkinkan Anda mengunggah file melalui UI web dan memberikan tautan unduhan singkat yang kedaluwarsa â€” ideal untuk berbagi sekali pakai di mana penerima tidak memiliki akun di platform Anda. Penyimpanan bisa berupa disk lokal atau bucket yang kompatibel dengan S3 mana pun, dan setiap tautan mendukung kedaluwarsa yang dapat dikonfigurasi, batas unduhan, dan kata sandi opsional.
Meng-hosting sendiri Gokapi di VPS Anda sendiri menjaga konten yang dibagikan dan log akses penerima tetap berada di dalam infrastruktur Anda sendiri, bukan di layanan unggah SaaS. Biner Go tunggal menjaga jejaknya tetap kecil, dan tidak seperti platform berbagi file publik, tidak ada saluran penyalahgunaan yang diiklankan â€” hanya orang-orang yang Anda kirimi tautan yang dapat melihat apa yang Anda unggah.
Fitur utama Gokapi
Tautan Berbagi Kedaluwarsa
Setiap file yang diunggah mendapatkan URL singkat dengan masa berlaku yang dapat dikonfigurasi berdasarkan waktu atau jumlah unduhan, sehingga tautan tidak lagi berfungsi setelah penerima mengambilnya.
Tautan yang dilindungi kata sandi
Secara opsional batasi unduhan dengan kata sandi per tautan sehingga URL yang bocor pun tidak dapat dibuka tanpa rahasianya.
Penyimpanan lokal atau S3
Simpan file di volume lokal atau arahkan Gokapi ke bucket apa pun yang kompatibel dengan S3 (AWS, Backblaze, MinIO) untuk penyimpanan yang elastis dan tahan lama.
Enkripsi end-to-end
Enkripsi sisi klien opsional memastikan server tidak pernah melihat plaintext untuk unggahan yang dibagikan melalui tautan terenkripsi ujung-ke-ujung sekali pakai.
Akun multi-pengguna
Buat akun pengguna terpisah agar beberapa anggota staf atau anggota keluarga dapat berbagi satu instans dengan riwayat unggahan yang terisolasi.
API dan CLI
Unggah secara terprogram melalui REST API atau CLI resmi untuk mengirimkan artefak build, bundel log, dan output otomatisasi.
Jalankan Gokapi lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.