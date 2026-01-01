SuggestArr terhubung ke server media Anda (Jellyfin, Plex, atau Emby) dan instance Seer Anda untuk mengotomatiskan siklus penemuan dan permintaan media. Ini membaca riwayat tontonan terbaru, menemukan film dan acara TV serupa melalui database TMDb, dan secara otomatis mengirimkan permintaan unduhan sesuai jadwal yang dapat dikonfigurasi â€” menutup lingkaran antara apa yang Anda tonton hari ini dan apa yang muncul di perpustakaan Anda besok.

Tidak seperti alur kerja permintaan manual, SuggestArr berjalan secara otomatis. Mode AI opsional menggunakan API yang kompatibel dengan OpenAI (termasuk Ollama lokal) menambahkan rekomendasi yang sangat personal dengan pencarian bahasa alami. Penyiapan dilakukan melalui wizard UI web setelah deployment â€” tidak diperlukan kredensial API saat deployment.