Deploy SuggestArr instan.
Mesin rekomendasi media otomatis yang menganalisis riwayat tontonan dan meminta konten serupa melalui Seer.
Pilih paket VPS untuk SuggestArr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SuggestArr
SuggestArr terhubung ke server media Anda (Jellyfin, Plex, atau Emby) dan instance Seer Anda untuk mengotomatiskan siklus penemuan dan permintaan media. Ini membaca riwayat tontonan terbaru, menemukan film dan acara TV serupa melalui database TMDb, dan secara otomatis mengirimkan permintaan unduhan sesuai jadwal yang dapat dikonfigurasi â€” menutup lingkaran antara apa yang Anda tonton hari ini dan apa yang muncul di perpustakaan Anda besok.
Tidak seperti alur kerja permintaan manual, SuggestArr berjalan secara otomatis. Mode AI opsional menggunakan API yang kompatibel dengan OpenAI (termasuk Ollama lokal) menambahkan rekomendasi yang sangat personal dengan pencarian bahasa alami. Penyiapan dilakukan melalui wizard UI web setelah deployment â€” tidak diperlukan kredensial API saat deployment.
Fitur utama SuggestArr
Analisis Histori Tontonan
Membaca riwayat pemutaran terbaru dari Jellyfin, Plex, atau Emby untuk mengidentifikasi apa yang sedang ditonton pengguna dan menampilkan kandidat yang relevan untuk rekomendasi baru.
Pengajuan Permintaan Otomatis
Mengirim permintaan media langsung ke instans Seer Anda pada jadwal cron yang dapat dikonfigurasi, tanpa memerlukan intervensi manual setelah penyiapan awal.
Rekomendasi didukung TMDb
Menemukan judul serupa menggunakan API The Movie Database dengan filter untuk genre, rating, tahun rilis, bahasa, dan ketersediaan streaming.
Penemuan didukung AI
Integrasi LLM opsional dengan OpenAI, Ollama, Gemini, atau LiteLLM memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi dan memungkinkan pencarian media bahasa alami.
Penampil log real-time
Dasbor bawaan dengan log yang difilter secara langsung, menunjukkan dengan tepat apa yang direkomendasikan, diminta, dan dilewati selama setiap proses otomatisasi.
Jalankan SuggestArr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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