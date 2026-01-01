Deploy Label Studio instan.
Platform pelabelan data sumber terbuka untuk menganotasi teks, gambar, audio, video, dan data deret waktu untuk model pembelajaran mesin.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Label Studio
Label Studio adalah platform pelabelan data open-source paling populer, dengan lebih dari 27.000 bintang GitHub, mendukung anotasi di setiap jenis data utama â€” teks, gambar, audio, video, HTML, deret waktu, dan kombinasi multi-modal. Tim menggunakannya untuk membangun dataset pelatihan berkualitas tinggi dengan template pelabelan yang dapat disesuaikan, anotasi berbantuan ML, dan metrik kesepakatan antar-anotator.
Self-hosting Label Studio di VPS Anda sendiri menjaga data pelatihan sensitif â€” gambar medis, dokumen keuangan, konten bisnis proprietary â€” sepenuhnya dalam infrastruktur Anda, tanpa biaya per-pengguna atau per-anotasi. Deployment ini memasangkan Label Studio dengan PostgreSQL 16 untuk penyimpanan proyek dan anotasi yang andal.
Fitur utama Label Studio
Anotasi Multi-Tipe
Beri label teks, gambar, audio, video, dan data deret waktu dengan 50+ jenis template yang dapat disesuaikan dari satu platform.
Pelabelan Berbantuan ML
Hubungkan backend ML untuk melakukan pra-label data secara otomatis, memungkinkan anotator meninjau dan mengoreksi prediksi daripada memberi label dari awal.
Alur Kerja Pembelajaran Aktif
Prioritaskan sampel yang paling tidak pasti atau informatif untuk pelabelan guna memaksimalkan peningkatan model per jam anotasi yang dihabiskan.
Tim Kolaborasi
Menugaskan tugas kepada beberapa anotator dan melacak kesepakatan antar-anotator untuk memastikan kualitas label yang konsisten.
ML Format Ekspor
Ekspor anotasi yang sudah selesai langsung ke COCO, VOC, YOLO, dan format populer lainnya untuk pelatihan model secara langsung.
Jalankan Label Studio lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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