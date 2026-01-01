Label Studio adalah platform pelabelan data open-source paling populer, dengan lebih dari 27.000 bintang GitHub, mendukung anotasi di setiap jenis data utama â€” teks, gambar, audio, video, HTML, deret waktu, dan kombinasi multi-modal. Tim menggunakannya untuk membangun dataset pelatihan berkualitas tinggi dengan template pelabelan yang dapat disesuaikan, anotasi berbantuan ML, dan metrik kesepakatan antar-anotator.

Self-hosting Label Studio di VPS Anda sendiri menjaga data pelatihan sensitif â€” gambar medis, dokumen keuangan, konten bisnis proprietary â€” sepenuhnya dalam infrastruktur Anda, tanpa biaya per-pengguna atau per-anotasi. Deployment ini memasangkan Label Studio dengan PostgreSQL 16 untuk penyimpanan proyek dan anotasi yang andal.