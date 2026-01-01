Diskon ExpenseOwl hingga 69%

Deploy instan ExpenseOwl.

Pelacak pengeluaran yang ringan dan di-hosting sendiri dengan grafik dashboard, manajemen kategori, serta impor/ekspor CSV â€” tidak memerlukan database.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan ExpenseOwl.

Pilih paket VPS untuk ExpenseOwl

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan ExpenseOwl

ExpenseOwl adalah aplikasi pelacak pengeluaran self-hosted minimalis yang menyimpan semua data dalam file JSON lokal tanpa memerlukan database eksternal. Aplikasi ini menyediakan dasbor yang bersih dengan diagram lingkaran dan ringkasan arus kas, tabel pengeluaran yang dapat diurutkan untuk meninjau entri, serta panel pengaturan untuk mengelola kategori, mata uang, dan impor/ekspor data.

Self-hosting ExpenseOwl di VPS Anda sendiri berarti catatan keuangan pribadi Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Desainnya yang ringan dapat di-deploy dalam hitungan detik tanpa layanan database yang perlu dipelihara, menjadikannya salah satu cara termudah untuk memiliki kendali penuh atas data keuangan pribadi Anda.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama ExpenseOwl

Pengeluaran Dashboard

Diagram lingkaran dan ringkasan arus kas memberikan gambaran visual instan tentang pola pengeluaran di semua kategori yang dilacak.

Pengelolaan Kategori

Definisikan dan edit kategori pengeluaran khusus di panel pengaturan agar sesuai dengan sistem penganggaran pribadi atau rumah tangga Anda.

Impor dan Ekspor CSV

Pindahkan data masuk dan keluar dari ExpenseOwl menggunakan file CSV, berguna untuk mengimpor riwayat dari aplikasi lain atau membuat cadangan portabel.

Tidak Membutuhkan Database

Semua data pengeluaran disimpan dalam file JSON lokal pada volume bernama, sehingga tidak ada layanan Postgres atau MySQL untuk dikonfigurasi atau dipelihara.

Dukungan PWA

Instal ExpenseOwl sebagai Aplikasi Web Progresif di desktop atau seluler untuk pengalaman seperti aplikasi asli langsung dari browser.

Jalankan ExpenseOwl lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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