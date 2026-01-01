Deploy instan ExpenseOwl.
Pelacak pengeluaran yang ringan dan di-hosting sendiri dengan grafik dashboard, manajemen kategori, serta impor/ekspor CSV â€” tidak memerlukan database.
Pilih paket VPS untuk ExpenseOwl
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ExpenseOwl
ExpenseOwl adalah aplikasi pelacak pengeluaran self-hosted minimalis yang menyimpan semua data dalam file JSON lokal tanpa memerlukan database eksternal. Aplikasi ini menyediakan dasbor yang bersih dengan diagram lingkaran dan ringkasan arus kas, tabel pengeluaran yang dapat diurutkan untuk meninjau entri, serta panel pengaturan untuk mengelola kategori, mata uang, dan impor/ekspor data.
Self-hosting ExpenseOwl di VPS Anda sendiri berarti catatan keuangan pribadi Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Desainnya yang ringan dapat di-deploy dalam hitungan detik tanpa layanan database yang perlu dipelihara, menjadikannya salah satu cara termudah untuk memiliki kendali penuh atas data keuangan pribadi Anda.
Fitur utama ExpenseOwl
Pengeluaran Dashboard
Diagram lingkaran dan ringkasan arus kas memberikan gambaran visual instan tentang pola pengeluaran di semua kategori yang dilacak.
Pengelolaan Kategori
Definisikan dan edit kategori pengeluaran khusus di panel pengaturan agar sesuai dengan sistem penganggaran pribadi atau rumah tangga Anda.
Impor dan Ekspor CSV
Pindahkan data masuk dan keluar dari ExpenseOwl menggunakan file CSV, berguna untuk mengimpor riwayat dari aplikasi lain atau membuat cadangan portabel.
Tidak Membutuhkan Database
Semua data pengeluaran disimpan dalam file JSON lokal pada volume bernama, sehingga tidak ada layanan Postgres atau MySQL untuk dikonfigurasi atau dipelihara.
Dukungan PWA
Instal ExpenseOwl sebagai Aplikasi Web Progresif di desktop atau seluler untuk pengalaman seperti aplikasi asli langsung dari browser.
Jalankan ExpenseOwl lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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