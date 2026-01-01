ExpenseOwl adalah aplikasi pelacak pengeluaran self-hosted minimalis yang menyimpan semua data dalam file JSON lokal tanpa memerlukan database eksternal. Aplikasi ini menyediakan dasbor yang bersih dengan diagram lingkaran dan ringkasan arus kas, tabel pengeluaran yang dapat diurutkan untuk meninjau entri, serta panel pengaturan untuk mengelola kategori, mata uang, dan impor/ekspor data.

Self-hosting ExpenseOwl di VPS Anda sendiri berarti catatan keuangan pribadi Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Desainnya yang ringan dapat di-deploy dalam hitungan detik tanpa layanan database yang perlu dipelihara, menjadikannya salah satu cara termudah untuk memiliki kendali penuh atas data keuangan pribadi Anda.