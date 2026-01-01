Deploy instan Bigcapital.
Platform akuntansi keuangan yang dihosting sendiri dengan multi-mata uang, pelaporan cerdas, dan buku besar berpasangan yang lengkap.
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Bigcapital adalah platform akuntansi keuangan open-source modern yang dirancang sebagai alternatif self-hosted untuk QuickBooks, Xero, dan Wave. Platform ini mengimplementasikan buku besar entri ganda lengkap dengan dukungan multi-mata uang, catatan pelanggan dan vendor, faktur dan tagihan, pelacakan inventaris, jurnal manual, dan pelaporan cerdas — laporan keuangan, arus kas, umur piutang dan hutang, serta ringkasan pajak — semuanya dihasilkan dari buku besar yang mendasarinya.
Self-hosting Bigcapital di VPS Anda menjaga faktur klien, transaksi bank, dan catatan keuangan tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, bukan diserahkan kepada layanan akuntansi SaaS. Platform ini mendukung banyak perusahaan (tenant) per instance dengan database terisolasi, terintegrasi dengan Stripe dan Plaid untuk pembayaran dan feed bank, serta menyediakan API komprehensif untuk integrasi dan pelaporan kustom.
Fitur utama Bigcapital
Buku besar pencatatan ganda
Buku besar entri ganda lengkap dengan bagan akun, jurnal manual, dan riwayat transaksi yang ramah audit yang terhubung langsung dengan alur kerja akuntansi standar.
Multi-mata uang
Dukungan multi-mata uang bawaan dengan sumber nilai tukar yang dapat dikonfigurasi untuk faktur, tagihan, dan laporan di seluruh klien dan pemasok internasional.
Faktur dan tagihan
Penagihan pelanggan dengan pelacakan pembayaran, tagihan vendor dengan penjadwalan pembayaran, transaksi berulang, dan pembuatan PDF melalui integrasi Gotenberg yang dibundel.
Laporan Cerdas
Laba rugi, neraca, arus kas, umur piutang/hutang, ringkasan pajak penjualan, dan laporan keuangan yang dapat disesuaikan yang dihasilkan dari buku besar secara real time.
Desain Multi-tenant
Setiap perusahaan mendapatkan database terisolasi sendiri, sehingga satu instans dapat mengelola beberapa bisnis dengan pemisahan data yang ketat.
Jalankan Bigcapital lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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