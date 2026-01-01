Diskon Bigcapital hingga 69%

Deploy instan Bigcapital.

Platform akuntansi keuangan yang dihosting sendiri dengan multi-mata uang, pelaporan cerdas, dan buku besar berpasangan yang lengkap.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Bigcapital.

Pilih paket VPS untuk Bigcapital

TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Bigcapital

Bigcapital adalah platform akuntansi keuangan open-source modern yang dirancang sebagai alternatif self-hosted untuk QuickBooks, Xero, dan Wave. Platform ini mengimplementasikan buku besar entri ganda lengkap dengan dukungan multi-mata uang, catatan pelanggan dan vendor, faktur dan tagihan, pelacakan inventaris, jurnal manual, dan pelaporan cerdas — laporan keuangan, arus kas, umur piutang dan hutang, serta ringkasan pajak — semuanya dihasilkan dari buku besar yang mendasarinya.

Self-hosting Bigcapital di VPS Anda menjaga faktur klien, transaksi bank, dan catatan keuangan tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, bukan diserahkan kepada layanan akuntansi SaaS. Platform ini mendukung banyak perusahaan (tenant) per instance dengan database terisolasi, terintegrasi dengan Stripe dan Plaid untuk pembayaran dan feed bank, serta menyediakan API komprehensif untuk integrasi dan pelaporan kustom.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Bigcapital

Buku besar pencatatan ganda

Buku besar entri ganda lengkap dengan bagan akun, jurnal manual, dan riwayat transaksi yang ramah audit yang terhubung langsung dengan alur kerja akuntansi standar.

Multi-mata uang

Dukungan multi-mata uang bawaan dengan sumber nilai tukar yang dapat dikonfigurasi untuk faktur, tagihan, dan laporan di seluruh klien dan pemasok internasional.

Faktur dan tagihan

Penagihan pelanggan dengan pelacakan pembayaran, tagihan vendor dengan penjadwalan pembayaran, transaksi berulang, dan pembuatan PDF melalui integrasi Gotenberg yang dibundel.

Laporan Cerdas

Laba rugi, neraca, arus kas, umur piutang/hutang, ringkasan pajak penjualan, dan laporan keuangan yang dapat disesuaikan yang dihasilkan dari buku besar secara real time.

Desain Multi-tenant

Setiap perusahaan mendapatkan database terisolasi sendiri, sehingga satu instans dapat mengelola beberapa bisnis dengan pemisahan data yang ketat.

Jalankan Bigcapital lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

Sedang memeriksa...

Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
Buat sekarang
Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀

Noel
Noel

Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!

Omkar
Omkar

Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.

Sylvain
Sylvain

Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!

Herriman
Herriman

Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.

Martin K
Martin K

Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.

Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

Beli sekarang

Deploy lebih banyak aplikasi

AirTrail

AirTrail

Jurnal penerbangan pribadi dengan peta interaktif, statistik, dan dukungan multi-pengguna

Deploy
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki self-hosted ringan dengan halaman yang didukung Git dan pengeditan Markdown

Deploy
Bluesky PDS

Bluesky PDS

Server Data Pribadi untuk jaringan sosial terdesentralisasi Bluesky

Deploy
Lihat semua aplikasi

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.