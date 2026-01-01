Bigcapital adalah platform akuntansi keuangan open-source modern yang dirancang sebagai alternatif self-hosted untuk QuickBooks, Xero, dan Wave. Platform ini mengimplementasikan buku besar entri ganda lengkap dengan dukungan multi-mata uang, catatan pelanggan dan vendor, faktur dan tagihan, pelacakan inventaris, jurnal manual, dan pelaporan cerdas — laporan keuangan, arus kas, umur piutang dan hutang, serta ringkasan pajak — semuanya dihasilkan dari buku besar yang mendasarinya.

Self-hosting Bigcapital di VPS Anda menjaga faktur klien, transaksi bank, dan catatan keuangan tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, bukan diserahkan kepada layanan akuntansi SaaS. Platform ini mendukung banyak perusahaan (tenant) per instance dengan database terisolasi, terintegrasi dengan Stripe dan Plaid untuk pembayaran dan feed bank, serta menyediakan API komprehensif untuk integrasi dan pelaporan kustom.