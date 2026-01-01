Deploy Budge dalam instalasi sekali klik.
Aplikasi keuangan pribadi yang di-hosting sendiri untuk pelacakan pengeluaran pribadi, penganggaran, dan pengelolaan tujuan keuangan.
Pilih paket VPS untuk Budge
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Budge
Budge adalah aplikasi penganggaran keuangan pribadi yang membantu individu dan keluarga melacak pengeluaran, memantau pola pengeluaran, dan berupaya mencapai tujuan keuangan melalui antarmuka web yang mudah digunakan. Ini mendukung berbagai jenis akun, kategori pengeluaran khusus, dan pengelolaan transaksi berulang, memberikan gambaran lengkap tentang kesehatan keuangan Anda tanpa bergantung pada layanan keuangan berbasis cloud.
Meng-host Budge sendiri di VPS Anda memastikan bahwa detail perbankan, riwayat pengeluaran, dan tujuan keuangan tetap sepenuhnya berada dalam infrastruktur Anda — tidak pernah dibagikan dengan platform pihak ketiga atau digunakan untuk profil iklan. Penyimpanan persisten menjaga riwayat keuangan bertahun-tahun, dapat diakses dari perangkat apa pun melalui antarmuka browser yang responsif.
Fitur utama Budge
Pencatatan Pengeluaran
Catat dan kategorikan transaksi di berbagai jenis akun – giro, tabungan, kartu kredit, dan tunai – untuk menjaga catatan keuangan yang akurat.
Pemantauan Anggaran
Tetapkan batas pengeluaran per kategori dan lacak progres secara real time agar Anda segera tahu saat anggaran berisiko terlampaui.
Laporan Pengeluaran Visual
Grafik dan dasbor menampilkan pola pengeluaran dan kinerja anggaran secara sekilas, memudahkan Anda untuk mengidentifikasi ke mana uang Anda pergi setiap bulan.
Pelacakan tujuan
Menentukan target tabungan atau pengurangan utang dan memantau kemajuan seiring waktu, mengubah tujuan keuangan yang abstrak menjadi pencapaian yang terukur.
Mengutamakan Privasi
Semua data keuangan disimpan secara lokal di VPS Anda tanpa dibagikan secara eksternal, menjauhkan informasi sensitif dari jaringan iklan dan broker data.
Jalankan Budge lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.