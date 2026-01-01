Budge adalah aplikasi penganggaran keuangan pribadi yang membantu individu dan keluarga melacak pengeluaran, memantau pola pengeluaran, dan berupaya mencapai tujuan keuangan melalui antarmuka web yang mudah digunakan. Ini mendukung berbagai jenis akun, kategori pengeluaran khusus, dan pengelolaan transaksi berulang, memberikan gambaran lengkap tentang kesehatan keuangan Anda tanpa bergantung pada layanan keuangan berbasis cloud.

Meng-host Budge sendiri di VPS Anda memastikan bahwa detail perbankan, riwayat pengeluaran, dan tujuan keuangan tetap sepenuhnya berada dalam infrastruktur Anda — tidak pernah dibagikan dengan platform pihak ketiga atau digunakan untuk profil iklan. Penyimpanan persisten menjaga riwayat keuangan bertahun-tahun, dapat diakses dari perangkat apa pun melalui antarmuka browser yang responsif.