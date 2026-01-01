Actual Budget adalah aplikasi keuangan pribadi yang cepat, berbasis lokal, dibangun dengan sistem penganggaran amplop—setiap dolar yang Anda hasilkan dialokasikan ke kategori tertentu sebelum Anda membelanjakannya. Awalnya merupakan produk komersial, aplikasi ini di-open-source oleh pembuatnya dan kini dikelola oleh komunitas aktif, menjadikannya salah satu alternatif gratis paling mumpuni untuk YNAB.

Karena Actual Budget menggunakan arsitektur berbasis lokal, data keuangan Anda tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan, bukan di cloud pihak ketiga. Sinkronisasi multi-perangkat masih berfungsi melalui server yang Anda host sendiri, dan enkripsi end-to-end opsional melindungi data saat transit. Koneksi bank melalui SimpleFIN (AS/Kanada) dan GoCardless (UE/Inggris) secara otomatis memasukkan transaksi, sementara dukungan impor untuk YNAB membuat migrasi menjadi mudah.