Deploy instan Actual Budget.
Aplikasi keuangan pribadi yang mengutamakan privasi dan menggunakan sistem amplop untuk memberikan tujuan pada setiap dana.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Actual Budget
Actual Budget adalah aplikasi keuangan pribadi yang cepat, berbasis lokal, dibangun dengan sistem penganggaran amplop—setiap dolar yang Anda hasilkan dialokasikan ke kategori tertentu sebelum Anda membelanjakannya. Awalnya merupakan produk komersial, aplikasi ini di-open-source oleh pembuatnya dan kini dikelola oleh komunitas aktif, menjadikannya salah satu alternatif gratis paling mumpuni untuk YNAB.
Karena Actual Budget menggunakan arsitektur berbasis lokal, data keuangan Anda tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan, bukan di cloud pihak ketiga. Sinkronisasi multi-perangkat masih berfungsi melalui server yang Anda host sendiri, dan enkripsi end-to-end opsional melindungi data saat transit. Koneksi bank melalui SimpleFIN (AS/Kanada) dan GoCardless (UE/Inggris) secara otomatis memasukkan transaksi, sementara dukungan impor untuk YNAB membuat migrasi menjadi mudah.
Fitur utama Actual Budget
Penganggaran Amplop
Mengalokasikan setiap dolar ke kategori tertentu sebelum dibelanjakan, memberi Anda rencana yang jelas berdasarkan pendapatan aktual daripada perkiraan kasar.
Kepemilikan data lokal-pertama
Data keuangan Anda disimpan di server Anda sendiri, bukan di cloud komersial – melindungi detail akun sensitif dari pelanggaran pihak ketiga atau perubahan kebijakan vendor.
Multi-device sync
Sinkronkan anggaran di seluruh ponsel, tablet, dan komputer melalui server yang Anda host sendiri agar setiap anggota rumah tangga melihat angka terbaru yang sama.
Integrasi rekening bank
Hubungkan ke rekening bank sungguhan melalui SimpleFIN (AS/Kanada) atau GoCardless (UE/Inggris Raya) untuk mengimpor transaksi secara otomatis, mengurangi entri data manual.
Laporan keuangan terperinci
Laporan bawaan untuk kekayaan bersih, arus kas, dan tren pengeluaran memberi Anda gambaran untuk membuat keputusan keuangan yang tepat tanpa spreadsheet terpisah.
Jalankan Actual Budget lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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