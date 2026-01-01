Many Notes adalah aplikasi pencatat Markdown self-hosted yang memungkinkan Anda mengatur ide-ide Anda ke dalam vault â€” wadah fleksibel yang menyimpan file terkait secara bersamaan atau terpisah, tergantung pada cara kerja yang Anda inginkan. Catatan disimpan baik di database maupun di filesystem, memberi Anda kepemilikan penuh dan portabilitas konten Anda tanpa terikat pada format proprietary apa pun.

Selain pencatatan dasar, Many Notes mendukung banyak pengguna dengan autentikasi, berbagi vault untuk kolaborasi tim, penyiaran real-time, backlink dan tag untuk menghubungkan catatan terkait, serta pencarian teks lengkap yang cepat didukung oleh Typesense. Login OAuth melalui GitHub, Google, GitLab, dan penyedia lain membuat manajemen akses fleksibel untuk individu maupun tim.