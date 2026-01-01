Deploy Instan Many Notes
Aplikasi pencatat Markdown sumber terbuka lengkap dengan vault, pencarian teks lengkap, dan kolaborasi multi-pengguna.
Pilih paket VPS untuk Many Notes
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Many Notes
Many Notes adalah aplikasi pencatat Markdown self-hosted yang memungkinkan Anda mengatur ide-ide Anda ke dalam vault â€” wadah fleksibel yang menyimpan file terkait secara bersamaan atau terpisah, tergantung pada cara kerja yang Anda inginkan. Catatan disimpan baik di database maupun di filesystem, memberi Anda kepemilikan penuh dan portabilitas konten Anda tanpa terikat pada format proprietary apa pun.
Selain pencatatan dasar, Many Notes mendukung banyak pengguna dengan autentikasi, berbagi vault untuk kolaborasi tim, penyiaran real-time, backlink dan tag untuk menghubungkan catatan terkait, serta pencarian teks lengkap yang cepat didukung oleh Typesense. Login OAuth melalui GitHub, Google, GitLab, dan penyedia lain membuat manajemen akses fleksibel untuk individu maupun tim.
Fitur utama Many Notes
Pengaturan Vault
Kelompokkan catatan ke dalam ruang penyimpanan terpisah atau simpan semuanya dalam satu â€” setiap ruang penyimpanan adalah direktori portabel yang memberi Anda kendali penuh atas struktur file Anda.
Pencarian teks lengkap
Pencarian cepat, tahan kesalahan ketik yang didukung oleh Typesense memungkinkan Anda menemukan catatan apa pun secara instan di semua brankas Anda.
Kolaborasi multi-pengguna
Undang pengguna terdaftar lainnya untuk mengakses brankas Anda dan berkolaborasi pada catatan secara real-time dengan antarmuka yang diperbarui secara langsung.
Dukungan login OAuth
Autentikasi dengan GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack, dan penyedia OAuth lainnya untuk manajemen akses yang fleksibel dan tanpa kata sandi.
Editor Markdown kaya
Editor canggih dengan penyimpanan otomatis, template, backlink, tag, dan ekspor PDF menjaga alur kerja penulisan Anda tetap lancar.
Aplikasi Web Progresif
Instal Many Notes sebagai PWA untuk pengalaman seperti aplikasi native di desktop dan perangkat seluler, termasuk navigasi yang ramah offline.
Jalankan Many Notes lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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