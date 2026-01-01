Deploy Ombi instan.
Sistem permintaan self-hosted untuk Plex, Emby, dan Jellyfin â€” pengguna meminta film dan acara, Anda menyetujui dan memenuhi secara otomatis.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Ombi
Ombi adalah sistem permintaan self-hosted standar untuk rumah tangga yang menjalankan Plex, Emby, atau Jellyfin. Pengguna masuk dengan akun server media yang sudah ada dan meminta film, acara TV, album musik, serta konten 4K melalui UI web yang rapi dan ramah seluler. Setiap permintaan masuk ke antrean persetujuan yang dapat dikonfigurasi, kemudian secara otomatis meneruskan item yang disetujui ke Sonarr, Radarr, Lidarr, atau CouchPotato untuk pemenuhan.
Self-hosting Ombi di VPS memberikan pengguna Anda saluran "minta dulu" yang rapi ke library media Anda dan memberi Anda satu tempat untuk menyetujui, menolak, atau menangani permintaan masuk secara massal â€“ tanpa mengekspos panel admin Arr Anda kepada rumah tangga.
Fitur utama Ombi
Login Plex, Emby, dan Jellyfin
Pengguna masuk dengan kredensial server media mereka yang sudah ada sehingga tidak ada akun terpisah untuk dikelola dan izin tetap tersinkronisasi.
Permintaan film, TV, musik, dan 4K
Kuota per kategori, batasan per pengguna, dan aturan persetujuan memungkinkan Anda menyesuaikan apa yang dapat diminta setiap pemirsa tanpa pengawasan manual.
Pemenuhan otomatis melalui Arr
Permintaan yang disetujui mengalir langsung ke Sonarr, Radarr, dan Lidarr melalui REST API mereka sehingga konten diunduh, diproses, dan masuk ke perpustakaan secara otomatis.
Permintaan notifikasi
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, email, dan notifikasi push aplikasi seluler menjaga admin dan pengguna tetap sinkron seiring kemajuan permintaan.
UI dan aplikasi Mobile friendly
UI web responsif yang disempurnakan ditambah aplikasi pendamping iOS dan Android memungkinkan anggota rumah tangga meminta dan melacak konten dari perangkat mana pun.
Jalankan Ombi lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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