Ombi adalah sistem permintaan self-hosted standar untuk rumah tangga yang menjalankan Plex, Emby, atau Jellyfin. Pengguna masuk dengan akun server media yang sudah ada dan meminta film, acara TV, album musik, serta konten 4K melalui UI web yang rapi dan ramah seluler. Setiap permintaan masuk ke antrean persetujuan yang dapat dikonfigurasi, kemudian secara otomatis meneruskan item yang disetujui ke Sonarr, Radarr, Lidarr, atau CouchPotato untuk pemenuhan.

Self-hosting Ombi di VPS memberikan pengguna Anda saluran "minta dulu" yang rapi ke library media Anda dan memberi Anda satu tempat untuk menyetujui, menolak, atau menangani permintaan masuk secara massal â€“ tanpa mengekspos panel admin Arr Anda kepada rumah tangga.