Saltcorn adalah platform no-code open-source untuk membangun aplikasi web dan mobile berbasis database secara visual. Definisikan tabel, konfigurasikan tipe field yang kaya, rancang layout di builder drag-and-drop, lampirkan tindakan dan workflow, dan Saltcorn menangani backend, autentikasi, REST API, serta rendering â€“ tidak perlu kode penghubung.

Self-hosting Saltcorn di VPS Anda sendiri menjaga data pelanggan, catatan internal, dan file yang diunggah tetap berada di dalam infrastruktur Anda alih-alih di database vendor SaaS. Anda mengontrol retensi, integrasi, instalasi plugin, dan peran akses, dan Anda menghindari harga per pengguna seiring pertumbuhan tim atau audiens Anda. Deployment ini dilengkapi dengan PostgreSQL dan persistent volume untuk database maupun file yang diunggah.