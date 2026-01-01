Deploy instan Saltcorn.
Pembuat aplikasi tanpa kode sumber terbuka untuk membuat aplikasi web dan seluler berbasis database tanpa menulis kode backend.
Pilih paket VPS untuk Saltcorn
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Saltcorn
Saltcorn adalah platform no-code open-source untuk membangun aplikasi web dan mobile berbasis database secara visual. Definisikan tabel, konfigurasikan tipe field yang kaya, rancang layout di builder drag-and-drop, lampirkan tindakan dan workflow, dan Saltcorn menangani backend, autentikasi, REST API, serta rendering â€“ tidak perlu kode penghubung.
Self-hosting Saltcorn di VPS Anda sendiri menjaga data pelanggan, catatan internal, dan file yang diunggah tetap berada di dalam infrastruktur Anda alih-alih di database vendor SaaS. Anda mengontrol retensi, integrasi, instalasi plugin, dan peran akses, dan Anda menghindari harga per pengguna seiring pertumbuhan tim atau audiens Anda. Deployment ini dilengkapi dengan PostgreSQL dan persistent volume untuk database maupun file yang diunggah.
Fitur utama Saltcorn
Pembuat Tata Letak Visual
Rancang daftar, edit, dan tampilkan tampilan dengan pembuat seret-dan-lepas yang didukung oleh Craft.js, memadukan bidang, tindakan, dan komponen tersemat tanpa kode templat.
Tabel Relasional
Modelkan data Anda dengan kolom bertipe, kunci asing, bidang terhitung, dan batasan dalam skema yang didukung PostgreSQL sejati daripada spreadsheet datar.
Ekosistem Plugin
Instal plugin komunitas untuk tipe bidang baru, tema, integrasi, penyedia autentikasi, dan sumber data eksternal langsung dari UI admin.
Alur kerja dan tindakan
Memicu tindakan sisi server, pekerjaan terjadwal, webhooks, dan alur kerja berbasis Blockly ketika catatan berubah untuk mengotomatiskan logika bisnis tanpa layanan kustom.
Akses berbasis peran
Definisikan peran pengguna dan izin per tampilan agar admin internal, akun pelanggan, dan pengunjung publik masing-masing melihat data yang memang seharusnya mereka lihat.
Ponsel dan offline
Hasilkan aplikasi seluler berbasis Capacitor dari skema dan tampilan Saltcorn Anda, dengan sinkronisasi data offline kembali ke penyimpanan PostgreSQL pusat.
Jalankan Saltcorn lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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