LocalAI adalah alternatif gratis dan open-source untuk OpenAI API yang berjalan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri. Ini mengimplementasikan spesifikasi OpenAI REST API, sehingga aplikasi apa pun yang dibuat untuk OpenAI â€” LangChain, LlamaIndex, AutoGen, dan ratusan lainnya â€” dapat beralih ke LocalAI hanya dengan mengubah satu URL endpoint tanpa memerlukan modifikasi kode. Ini mendukung model bahasa melalui llama.cpp, pembuatan gambar melalui Stable Diffusion, dan transkripsi audio melalui Whisper, semuanya disajikan dari satu kontainer dengan galeri model bawaan dan UI chat.

Self-hosting LocalAI berarti prompt, respons, dan konten yang Anda hasilkan tidak pernah meninggalkan server Anda. Tidak ada biaya per token, tidak ada batas laju, dan tidak ada ketergantungan pada ketersediaan API pihak ketiga â€” menjadikannya praktis untuk beban kerja yang sensitif privasi dan deployment produksi yang hemat biaya.