Deploy LocalAI dengan instalasi sekali klik.
Server inferensi yang di-host sendiri, kompatibel dengan API OpenAI, yang menjalankan LLM, pembuatan gambar, dan transkripsi audio di perangkat keras Anda sendiri.
Pilih paket VPS untuk LocalAI
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LocalAI
LocalAI adalah alternatif gratis dan open-source untuk OpenAI API yang berjalan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri. Ini mengimplementasikan spesifikasi OpenAI REST API, sehingga aplikasi apa pun yang dibuat untuk OpenAI â€” LangChain, LlamaIndex, AutoGen, dan ratusan lainnya â€” dapat beralih ke LocalAI hanya dengan mengubah satu URL endpoint tanpa memerlukan modifikasi kode. Ini mendukung model bahasa melalui llama.cpp, pembuatan gambar melalui Stable Diffusion, dan transkripsi audio melalui Whisper, semuanya disajikan dari satu kontainer dengan galeri model bawaan dan UI chat.
Self-hosting LocalAI berarti prompt, respons, dan konten yang Anda hasilkan tidak pernah meninggalkan server Anda. Tidak ada biaya per token, tidak ada batas laju, dan tidak ada ketergantungan pada ketersediaan API pihak ketiga â€” menjadikannya praktis untuk beban kerja yang sensitif privasi dan deployment produksi yang hemat biaya.
Fitur utama LocalAI
OpenAI API Kompatibel
Gunakan sebagai pengganti panggilan API OpenAI tanpa mengubah kode aplikasi, cukup perbarui URL dasar dan ganti kunci API.
Inferensi Multi-Modal
Jalankan model bahasa, pembuatan gambar (Stable Diffusion), dan transkripsi audio (Whisper) dari satu server di bawah satu API terpadu.
Galeri Model bawaan
Jelajahi, unduh, dan aktifkan model pra-konfigurasi melalui UI web tanpa menulis file konfigurasi atau menjalankan perintah CLI.
Pengoperasian Hanya CPU
Berjalan di hardware VPS standar tanpa persyaratan GPU â€” akselerasi GPU didukung saat tersedia tetapi tidak pernah diwajibkan.
Tanpa Biaya Token
Inferensi tanpa batas tanpa harga per permintaan, kuota penggunaan, atau tagihan â€” satu-satunya biaya Anda adalah VPS yang menjalankannya.
Jalankan LocalAI lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
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