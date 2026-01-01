Memgraph adalah database grafik dalam memori yang dirancang untuk penelusuran waktu nyata pada kumpulan data besar yang saling terhubung. Ini sepenuhnya kompatibel dengan Cypher â€” menjadikannya pengganti langsung untuk kueri Neo4j â€” sambil memberikan latensi yang jauh lebih rendah pada beban kerja streaming dan berbasis peristiwa. Pustaka MAGE yang dibundel menambahkan lebih dari 50 modul algoritma grafik (PageRank, deteksi komunitas, jalur terpendek, dan lainnya) yang berjalan secara native di dalam database tanpa kerangka kerja eksternal.

Penyebaran ini memasangkan Memgraph dengan Memgraph Lab, antarmuka kueri visual berbasis browser untuk menulis kueri Cypher, menjelajahi struktur grafik, dan menjalankan eksperimen algoritma. Menjalankan keduanya di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas alokasi memori, retensi data, dan kebijakan akses â€” tanpa harga cloud per-node atau batasan vendor.