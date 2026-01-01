Diskon Memgraph hingga 69%

Deploy instan Memgraph.

Database grafik in-memory super cepat dibangun untuk analitik real-time pada data terhubung, alur kerja AI, dan pipeline streaming.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Memgraph.

Pilih paket VPS untuk Memgraph

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Memgraph

Memgraph adalah database grafik dalam memori yang dirancang untuk penelusuran waktu nyata pada kumpulan data besar yang saling terhubung. Ini sepenuhnya kompatibel dengan Cypher â€” menjadikannya pengganti langsung untuk kueri Neo4j â€” sambil memberikan latensi yang jauh lebih rendah pada beban kerja streaming dan berbasis peristiwa. Pustaka MAGE yang dibundel menambahkan lebih dari 50 modul algoritma grafik (PageRank, deteksi komunitas, jalur terpendek, dan lainnya) yang berjalan secara native di dalam database tanpa kerangka kerja eksternal.

Penyebaran ini memasangkan Memgraph dengan Memgraph Lab, antarmuka kueri visual berbasis browser untuk menulis kueri Cypher, menjelajahi struktur grafik, dan menjalankan eksperimen algoritma. Menjalankan keduanya di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas alokasi memori, retensi data, dan kebijakan akses â€” tanpa harga cloud per-node atau batasan vendor.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Memgraph

Performa Dalam Memori

Data graf disimpan sepenuhnya di RAM, memungkinkan penelusuran sub-milidetik dan respons kueri waktu nyata bahkan pada kumpulan data yang sangat terhubung.

Kompatibilitas Cypher

Dukungan penuh openCypher berarti kueri, driver, dan tooling Neo4j yang ada bermigrasi dengan perubahan minimal pada sintaks kueri.

Pustaka Algoritma MAGE

Lebih dari 50 algoritma grafik bawaan â€” PageRank, betweenness centrality, community detection, link prediction â€” berjalan sebagai native query modules tanpa external pipelines.

Memgraph Lab UI

Antarmuka visual berbasis browser untuk menulis dan menjalankan kueri Cypher, memeriksa topologi grafik, dan menjelajahi hasil algoritma secara interaktif.

Pemasukan Data Streaming

Integrasi native Kafka dan Pulsar memungkinkan pembaruan grafik secara berkelanjutan dari aliran peristiwa tanpa pipeline ETL batch atau konektor eksternal.

GraphRAG dan AI Memori

Memori berstruktur graf dan pengambilan meningkatkan aplikasi LLM dengan konteks yang peka terhadap hubungan, memungkinkan respons yang lebih akurat dalam agen AI dan chatbot.

Jalankan Memgraph lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

Sedang memeriksa...

Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
Buat sekarang
Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€

Noel
Noel

Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!

Omkar
Omkar

Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.

Sylvain
Sylvain

Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!

Herriman
Herriman

Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.

Martin K
Martin K

Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.

Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

Beli sekarang

Deploy lebih banyak aplikasi

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Deploy
Apache Amoro

Apache Amoro

Manajemen Lakehouse untuk Iceberg dan Paimon dengan dashboard yang mengoptimalkan diri sendiri

Deploy
Apache CouchDB

Apache CouchDB

Basis data dokumen NoSQL multi-primary dengan API HTTP/JSON dan sinkronisasi offline

Deploy
Lihat semua aplikasi

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.