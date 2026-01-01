Deploy instan Memgraph.
Database grafik in-memory super cepat dibangun untuk analitik real-time pada data terhubung, alur kerja AI, dan pipeline streaming.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Memgraph
Memgraph adalah database grafik dalam memori yang dirancang untuk penelusuran waktu nyata pada kumpulan data besar yang saling terhubung. Ini sepenuhnya kompatibel dengan Cypher â€” menjadikannya pengganti langsung untuk kueri Neo4j â€” sambil memberikan latensi yang jauh lebih rendah pada beban kerja streaming dan berbasis peristiwa. Pustaka MAGE yang dibundel menambahkan lebih dari 50 modul algoritma grafik (PageRank, deteksi komunitas, jalur terpendek, dan lainnya) yang berjalan secara native di dalam database tanpa kerangka kerja eksternal.
Penyebaran ini memasangkan Memgraph dengan Memgraph Lab, antarmuka kueri visual berbasis browser untuk menulis kueri Cypher, menjelajahi struktur grafik, dan menjalankan eksperimen algoritma. Menjalankan keduanya di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas alokasi memori, retensi data, dan kebijakan akses â€” tanpa harga cloud per-node atau batasan vendor.
Fitur utama Memgraph
Performa Dalam Memori
Data graf disimpan sepenuhnya di RAM, memungkinkan penelusuran sub-milidetik dan respons kueri waktu nyata bahkan pada kumpulan data yang sangat terhubung.
Kompatibilitas Cypher
Dukungan penuh openCypher berarti kueri, driver, dan tooling Neo4j yang ada bermigrasi dengan perubahan minimal pada sintaks kueri.
Pustaka Algoritma MAGE
Lebih dari 50 algoritma grafik bawaan â€” PageRank, betweenness centrality, community detection, link prediction â€” berjalan sebagai native query modules tanpa external pipelines.
Memgraph Lab UI
Antarmuka visual berbasis browser untuk menulis dan menjalankan kueri Cypher, memeriksa topologi grafik, dan menjelajahi hasil algoritma secara interaktif.
Pemasukan Data Streaming
Integrasi native Kafka dan Pulsar memungkinkan pembaruan grafik secara berkelanjutan dari aliran peristiwa tanpa pipeline ETL batch atau konektor eksternal.
GraphRAG dan AI Memori
Memori berstruktur graf dan pengambilan meningkatkan aplikasi LLM dengan konteks yang peka terhadap hubungan, memungkinkan respons yang lebih akurat dalam agen AI dan chatbot.
Jalankan Memgraph lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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