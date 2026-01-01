Diskon Apache CouchDB hingga 69%

Deploy Apache CouchDB instan.

Database dokumen multi-primer dengan API HTTP/JSON yang intuitif, dirancang untuk keandalan dan replikasi offline-first.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Apache CouchDB instan.

Pilih paket VPS untuk Apache CouchDB

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Apache CouchDB

Apache CouchDB adalah basis data dokumen NoSQL sumber terbuka yang menyimpan data sebagai dokumen JSON dan mengekspos setiap operasi melalui API HTTP/REST yang bersih. Tidak seperti kebanyakan basis data, CouchDB dirancang multi-primer — setiap node menerima pembacaan dan penulisan, dan perubahan mengalir antar node (bahkan klien browser) melalui replikasi inkremental yang tahan terhadap partisi jaringan dan konektivitas intermiten.

Self-hosting CouchDB di VPS Anda sendiri memberi Anda basis data tingkat produksi untuk aplikasi seluler offline-first, deployment edge, dan layanan web yang tangguh tanpa harga per dokumen atau batasan yang dikelola vendor. Konsol web Fauxton yang dibundel menyediakan akses administratif penuh untuk kueri, pengaturan replikasi, manajemen pengguna, dan pengeditan dokumen desain.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Apache CouchDB

Replikasi multi-primary

Setiap node menerima penulisan dan menyinkronkan perubahan secara bertahap – sempurna untuk klaster aktif-aktif, node edge, dan sinkronisasi seluler dengan PouchDB atau Couchbase Lite.

HTTP/JSON API

Setiap operasi adalah permintaan HTTP standar yang mengembalikan JSON, membuat CouchDB dapat digunakan dari bahasa atau runtime apa pun tanpa driver bawaan.

Fauxton Admin UI

Dasbor berbasis browser untuk menjelajahi database, menjalankan kueri Mango, mengedit dokumen desain, dan mengonfigurasi replikasi.

Mango Query Language

Sintaks kueri JSON ala MongoDB dengan pemilih dan indeks deklaratif – tidak perlu menulis tampilan JavaScript untuk pencarian umum.

Desain Crash-only

Penyimpanan B-tree append-only memungkinkan CouchDB bertahan dari kehilangan daya mendadak tanpa kerusakan dan pulih seketika saat dimulai ulang.

Jalankan Apache CouchDB lebih mudah di Hostinger

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Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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