Apache CouchDB adalah basis data dokumen NoSQL sumber terbuka yang menyimpan data sebagai dokumen JSON dan mengekspos setiap operasi melalui API HTTP/REST yang bersih. Tidak seperti kebanyakan basis data, CouchDB dirancang multi-primer — setiap node menerima pembacaan dan penulisan, dan perubahan mengalir antar node (bahkan klien browser) melalui replikasi inkremental yang tahan terhadap partisi jaringan dan konektivitas intermiten.

Self-hosting CouchDB di VPS Anda sendiri memberi Anda basis data tingkat produksi untuk aplikasi seluler offline-first, deployment edge, dan layanan web yang tangguh tanpa harga per dokumen atau batasan yang dikelola vendor. Konsol web Fauxton yang dibundel menyediakan akses administratif penuh untuk kueri, pengaturan replikasi, manajemen pengguna, dan pengeditan dokumen desain.