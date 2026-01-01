Deploy Apache CouchDB instan.
Database dokumen multi-primer dengan API HTTP/JSON yang intuitif, dirancang untuk keandalan dan replikasi offline-first.
Pilih paket VPS untuk Apache CouchDB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Apache CouchDB
Apache CouchDB adalah basis data dokumen NoSQL sumber terbuka yang menyimpan data sebagai dokumen JSON dan mengekspos setiap operasi melalui API HTTP/REST yang bersih. Tidak seperti kebanyakan basis data, CouchDB dirancang multi-primer — setiap node menerima pembacaan dan penulisan, dan perubahan mengalir antar node (bahkan klien browser) melalui replikasi inkremental yang tahan terhadap partisi jaringan dan konektivitas intermiten.
Self-hosting CouchDB di VPS Anda sendiri memberi Anda basis data tingkat produksi untuk aplikasi seluler offline-first, deployment edge, dan layanan web yang tangguh tanpa harga per dokumen atau batasan yang dikelola vendor. Konsol web Fauxton yang dibundel menyediakan akses administratif penuh untuk kueri, pengaturan replikasi, manajemen pengguna, dan pengeditan dokumen desain.
Fitur utama Apache CouchDB
Replikasi multi-primary
Setiap node menerima penulisan dan menyinkronkan perubahan secara bertahap – sempurna untuk klaster aktif-aktif, node edge, dan sinkronisasi seluler dengan PouchDB atau Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Setiap operasi adalah permintaan HTTP standar yang mengembalikan JSON, membuat CouchDB dapat digunakan dari bahasa atau runtime apa pun tanpa driver bawaan.
Fauxton Admin UI
Dasbor berbasis browser untuk menjelajahi database, menjalankan kueri Mango, mengedit dokumen desain, dan mengonfigurasi replikasi.
Mango Query Language
Sintaks kueri JSON ala MongoDB dengan pemilih dan indeks deklaratif – tidak perlu menulis tampilan JavaScript untuk pencarian umum.
Desain Crash-only
Penyimpanan B-tree append-only memungkinkan CouchDB bertahan dari kehilangan daya mendadak tanpa kerusakan dan pulih seketika saat dimulai ulang.
Jalankan Apache CouchDB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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