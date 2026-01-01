Deploy Apache Amoro instan.
Layanan manajemen lakehouse sumber terbuka untuk tabel Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive, dan Paimon.
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Apache Amoro adalah proyek Apache yang sedang diinkubasi yang menambahkan lapisan pengelolaan mandiri di atas format lakehouse terbuka, menyediakan dasbor web terpadu untuk katalog, tabel, dan pengoptimalan mandiri berkelanjutan. Ini terintegrasi dengan Flink, Spark, dan Trino sehingga tim platform dapat memusatkan pemeliharaan tabel, pemadatan file, kedaluwarsa snapshot, dan kebijakan retensi data di berbagai format tabel dari satu tempat.
Amoro yang di-hosting sendiri menjaga metadata katalog, statistik tabel, dan aktivitas pengoptimal di infrastruktur yang Anda kontrol, bebas dari biaya SaaS per tabel. UI web yang dibundel menampilkan ukuran tabel, kemajuan pengoptimalan, riwayat snapshot, dan akses terminal SQL, memberikan tim platform data konsol operasional yang tidak ada dalam penerapan Iceberg atau Paimon mentah.
Fitur utama Apache Amoro
Dashboard lakehouse terpadu
Jelajahi katalog, skema, tabel, snapshot, dan partisi di seluruh format Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive, dan Paimon dari satu UI web tanpa menulis SQL.
Mesin pengoptimal otomatis
Terus-menerus memadatkan file-file kecil, menggabungkan data yang dihapus, dan menulis ulang manifes di latar belakang sehingga tabel streaming dan CDC tetap cepat saat dikueri tanpa pekerjaan pemeliharaan manual.
Katalog multi-format
Daftarkan katalog Amoro internal atau sambungkan ke Hive Metastore, AWS Glue, REST, dan katalog Hadoop yang sudah ada, serta kelola setiap format tabel yang didukung dari satu control plane.
Kontainer pengoptimal yang dapat dipasang
Jalankan tugas optimasi pada kontainer lokal siap pakai atau tingkatkan skala ke kontainer pengoptimal Flink, Spark, atau Kubernetes eksternal seiring bertambahnya volume data.
Terminal SQL bawaan
Kueri dan periksa tabel langsung dari dasbor menggunakan terminal Spark lokal yang tertanam, atau hubungkan Kyuubi untuk akses SQL tingkat produksi bersama.
Jalankan Apache Amoro lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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