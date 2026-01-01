Diskon Apache Amoro hingga 69%

Deploy Apache Amoro instan.

Layanan manajemen lakehouse sumber terbuka untuk tabel Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive, dan Paimon.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Deploy Apache Amoro instan.

Pilih paket VPS untuk Apache Amoro

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
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Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Apache Amoro

Apache Amoro adalah proyek Apache yang sedang diinkubasi yang menambahkan lapisan pengelolaan mandiri di atas format lakehouse terbuka, menyediakan dasbor web terpadu untuk katalog, tabel, dan pengoptimalan mandiri berkelanjutan. Ini terintegrasi dengan Flink, Spark, dan Trino sehingga tim platform dapat memusatkan pemeliharaan tabel, pemadatan file, kedaluwarsa snapshot, dan kebijakan retensi data di berbagai format tabel dari satu tempat.

Amoro yang di-hosting sendiri menjaga metadata katalog, statistik tabel, dan aktivitas pengoptimal di infrastruktur yang Anda kontrol, bebas dari biaya SaaS per tabel. UI web yang dibundel menampilkan ukuran tabel, kemajuan pengoptimalan, riwayat snapshot, dan akses terminal SQL, memberikan tim platform data konsol operasional yang tidak ada dalam penerapan Iceberg atau Paimon mentah.

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Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Apache Amoro

Dashboard lakehouse terpadu

Jelajahi katalog, skema, tabel, snapshot, dan partisi di seluruh format Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive, dan Paimon dari satu UI web tanpa menulis SQL.

Mesin pengoptimal otomatis

Terus-menerus memadatkan file-file kecil, menggabungkan data yang dihapus, dan menulis ulang manifes di latar belakang sehingga tabel streaming dan CDC tetap cepat saat dikueri tanpa pekerjaan pemeliharaan manual.

Katalog multi-format

Daftarkan katalog Amoro internal atau sambungkan ke Hive Metastore, AWS Glue, REST, dan katalog Hadoop yang sudah ada, serta kelola setiap format tabel yang didukung dari satu control plane.

Kontainer pengoptimal yang dapat dipasang

Jalankan tugas optimasi pada kontainer lokal siap pakai atau tingkatkan skala ke kontainer pengoptimal Flink, Spark, atau Kubernetes eksternal seiring bertambahnya volume data.

Terminal SQL bawaan

Kueri dan periksa tabel langsung dari dasbor menggunakan terminal Spark lokal yang tertanam, atau hubungkan Kyuubi untuk akses SQL tingkat produksi bersama.

Jalankan Apache Amoro lebih mudah di Hostinger

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Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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