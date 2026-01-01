Apache Amoro adalah proyek Apache yang sedang diinkubasi yang menambahkan lapisan pengelolaan mandiri di atas format lakehouse terbuka, menyediakan dasbor web terpadu untuk katalog, tabel, dan pengoptimalan mandiri berkelanjutan. Ini terintegrasi dengan Flink, Spark, dan Trino sehingga tim platform dapat memusatkan pemeliharaan tabel, pemadatan file, kedaluwarsa snapshot, dan kebijakan retensi data di berbagai format tabel dari satu tempat.

Amoro yang di-hosting sendiri menjaga metadata katalog, statistik tabel, dan aktivitas pengoptimal di infrastruktur yang Anda kontrol, bebas dari biaya SaaS per tabel. UI web yang dibundel menampilkan ukuran tabel, kemajuan pengoptimalan, riwayat snapshot, dan akses terminal SQL, memberikan tim platform data konsol operasional yang tidak ada dalam penerapan Iceberg atau Paimon mentah.