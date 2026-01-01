Apache Doris adalah database analitik MPP modern dan real-time yang digunakan oleh ribuan organisasi termasuk JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan, dan ByteDance untuk mendukung dashboard, analisis ad-hoc, dan analitik yang berhadapan dengan pelanggan pada ratusan terabyte data. Mesin eksekusi tervektorisasi, penyimpanan kolumnar, dan pengoptimal berbasis biaya miliknya menghadirkan SQL di bawah satu detik di seluruh miliaran baris sambil tetap kompatibel secara wire dengan protokol MySQL sehingga alat BI dan driver yang ada dapat terhubung tanpa perubahan.

Self-hosting Doris di VPS Anda sendiri menjaga latensi kueri, kebijakan retensi, dan pipeline ingest di bawah kendali langsung tanpa penagihan per-kueri atau vendor lock-in. Frontend yang dibundel menyediakan konsol web terintegrasi untuk status cluster, profil kueri, dan eksplorasi SQL.