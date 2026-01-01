Deploy Apache Doris dalam satu klik.
Database analitik MPP berkinerja tinggi untuk pelaporan real-time, SQL ad-hoc, dan data warehousing terpadu pada skala petabyte.
Pilih paket VPS untuk Apache Doris
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Apache Doris
Apache Doris adalah database analitik MPP modern dan real-time yang digunakan oleh ribuan organisasi termasuk JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan, dan ByteDance untuk mendukung dashboard, analisis ad-hoc, dan analitik yang berhadapan dengan pelanggan pada ratusan terabyte data. Mesin eksekusi tervektorisasi, penyimpanan kolumnar, dan pengoptimal berbasis biaya miliknya menghadirkan SQL di bawah satu detik di seluruh miliaran baris sambil tetap kompatibel secara wire dengan protokol MySQL sehingga alat BI dan driver yang ada dapat terhubung tanpa perubahan.
Self-hosting Doris di VPS Anda sendiri menjaga latensi kueri, kebijakan retensi, dan pipeline ingest di bawah kendali langsung tanpa penagihan per-kueri atau vendor lock-in. Frontend yang dibundel menyediakan konsol web terintegrasi untuk status cluster, profil kueri, dan eksplorasi SQL.
Fitur utama Apache Doris
SQL yang kompatibel dengan MySQL
Mendukung MySQL wire protocol sehingga JDBC, ODBC, alat BI, dan dasbor yang sudah ada dapat terhubung ke Doris tanpa perubahan kode sama sekali.
Mesin MPP (Massively Parallel Processing) tervektorisasi
Penyimpanan kolumnar dengan eksekusi tervektorisasi dan pengoptimal berbasis biaya menghasilkan SQL dalam waktu kurang dari sedetik di seluruh miliaran baris.
Ingestion real-time
Pemuatan Stream, Pemuatan Rutin dari Kafka, dan konektor Flink/Spark mendorong data baru ke dalam tabel yang dapat dikueri dalam hitungan detik.
Kueri lakehouse terfederasi
Multi-Catalog membaca sumber Hive, Iceberg, Hudi, Paimon, dan JDBC secara langsung sehingga Anda dapat mengkueri data lake tanpa menyalinnya.
Web console bawaan
Frontend menyediakan UI browser untuk status klaster, menjalankan SQL, memeriksa profil kueri, dan mengelola pengguna serta peran.
Jalankan Apache Doris lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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Apache Amoro
Manajemen Lakehouse untuk Iceberg dan Paimon dengan dashboard yang mengoptimalkan diri sendiri