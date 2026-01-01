Deploy Dialoqbase instan.
Pembuat chatbot yang dihosting sendiri dengan basis pengetahuan pribadi dan penyedia model bahasa serta model embedding yang dapat dihubungkan.
Pilih paket VPS untuk Dialoqbase
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Dialoqbase
Dialoqbase adalah platform open-source untuk membangun chatbot kustom yang didasarkan pada basis pengetahuan Anda sendiri. Dokumen, website, PDF, repositori GitHub, transkrip audio dan video dapat diserap dan diindeks menggunakan PostgreSQL dengan pgvector, kemudian dikueri melalui model bahasa apa pun yang didukung â€” OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, atau instans Local AI yang di-hosting sendiri. Mengganti penyedia tidak memerlukan pengindeksan ulang sumber Anda.
Meng-hosting sendiri Dialoqbase di VPS Anda sendiri menjaga dokumen kepemilikan, riwayat percakapan, dan kunci API penyedia tetap dalam kendali Anda, tanpa biaya per pesan atau keterikatan SaaS pihak ketiga. Integrasi saluran bawaan memungkinkan Anda memublikasikan bot yang sama ke Telegram, Discord, WhatsApp, atau widget web yang dapat disematkan.
Fitur utama Dialoqbase
Pengetahuan dasar pribadi
Serap PDF, website, sitemap, dokumen Word, repositori GitHub, teks biasa, dan transkrip audio atau video untuk mendasari setiap bot dengan data Anda sendiri.
LLM Multi-penyedia
Tukar antara OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, dan Local AI tanpa mengindeks ulang sumber Anda atau menulis ulang prompt.
Postgres pencarian vektor
Embedding vektor disimpan di PostgreSQL dengan pgvector, sehingga satu database menggerakkan metadata, riwayat percakapan, dan pencarian kemiripan.
Integrasi saluran
Publikasikan bot yang sama ke Telegram, Discord, WhatsApp, atau widget web yang dapat disematkan dari satu konfigurasi.
Widget web yang dapat disematkan
Masukkan tag skrip singkat ke situs mana pun untuk menyajikan bot Anda sebagai widget chat mengambang tanpa menulis kode front-end.
Akses REST API
REST API memungkinkan Anda memicu percakapan, melatih ulang menggunakan sumber baru, dan menyalurkan respons ke aplikasi kustom dan otomatisasi.
Jalankan Dialoqbase lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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