Dialoqbase adalah platform open-source untuk membangun chatbot kustom yang didasarkan pada basis pengetahuan Anda sendiri. Dokumen, website, PDF, repositori GitHub, transkrip audio dan video dapat diserap dan diindeks menggunakan PostgreSQL dengan pgvector, kemudian dikueri melalui model bahasa apa pun yang didukung â€” OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, atau instans Local AI yang di-hosting sendiri. Mengganti penyedia tidak memerlukan pengindeksan ulang sumber Anda.

Meng-hosting sendiri Dialoqbase di VPS Anda sendiri menjaga dokumen kepemilikan, riwayat percakapan, dan kunci API penyedia tetap dalam kendali Anda, tanpa biaya per pesan atau keterikatan SaaS pihak ketiga. Integrasi saluran bawaan memungkinkan Anda memublikasikan bot yang sama ke Telegram, Discord, WhatsApp, atau widget web yang dapat disematkan.