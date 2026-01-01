Deploy Thumbor instan.
Server gambar cerdas open-source yang memotong, mengubah ukuran, dan menyaring gambar sesuai permintaan melalui permintaan berbasis URL sederhana.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Thumbor
Thumbor adalah server pemrosesan gambar cerdas berbasis Python yang menangani pengubahan ukuran, pemotongan, dan penyaringan melalui parameter URL â€“ tidak diperlukan perubahan kode aplikasi untuk integrasi. Yang membedakan Thumbor dari pengubah ukuran gambar generik adalah pemotongan cerdas bertenaga AI-nya: secara otomatis mendeteksi wajah dan fitur penting dalam gambar sebelum memotong, memastikan subjek tidak pernah terpotong secara tidak sengaja.
Digunakan dalam produksi oleh Wikipedia, Globo.com, Forbes, dan Vox Media untuk menyajikan miliaran gambar, Thumbor telah teruji dalam skala besar. Ini tidak memerlukan dependensi eksternal untuk operasi dasar. Hosting mandiri menggantikan biaya SaaS per-transformasi dengan biaya VPS tetap dan menjaga pipeline media Anda sepenuhnya dalam infrastruktur Anda sendiri.
Fitur utama Thumbor
Deteksi wajah canggih
Deteksi wajah dan fitur bawaan memastikan bagian terpenting dari sebuah gambar tetap berada di tengah saat memotong ke rasio aspek yang berbeda.
Pemrosesan berbasis URL
Ubah ukuran, potong, filter, dan konversi gambar dengan membuat URL â€“ tidak memerlukan SDK, berfungsi dengan bahasa atau framework apa pun.
Format pemilihan otomatis
Secara otomatis menyajikan WebP ke browser yang mendukungnya, dengan fallback JPEG atau PNG, mengurangi bandwidth tanpa pekerjaan tambahan.
Sistem filter yang dapat diperluas
Terapkan kecerahan, kontras, tanda air, sudut membulat, dan buram melalui parameter URL atau plugin filter Python kustom.
Caching hasil
Hasil yang diproses disimpan dalam cache untuk menghindari pemrosesan ulang permintaan yang identik, sehingga mengurangi beban CPU secara signifikan pada volume lalu lintas yang tinggi.
Jalankan Thumbor lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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