dashdot adalah dashboard server open-source yang ringan, dibuat untuk para self-hoster yang menginginkan tampilan sekilas yang indah dari metrik penting VPS mereka. Tidak seperti monitoring stack lengkap yang memerlukan database, agen, dan konfigurasi yang kompleks, dashdot berjalan sebagai satu container — deploy saja dan beban CPU, penggunaan RAM, kapasitas storage, serta throughput jaringan Anda akan langsung muncul tanpa perlu setup.

Antarmuka glassmorphic dirancang untuk disematkan di tab browser atau ditampilkan di layar yang terpasang di dinding. Karena membaca metrik sistem langsung dari host, semuanya tetap berada di infrastruktur Anda sendiri — tidak ada telemetri eksternal, tidak perlu akun, tidak ada data yang meninggalkan server Anda.