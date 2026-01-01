Deploy instan dashdot.
Dasbor server minimalis menampilkan statistik CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan secara real-time dengan desain glassmorphic modern.
Pilih paket VPS untuk dashdot
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan dashdot
dashdot adalah dashboard server open-source yang ringan, dibuat untuk para self-hoster yang menginginkan tampilan sekilas yang indah dari metrik penting VPS mereka. Tidak seperti monitoring stack lengkap yang memerlukan database, agen, dan konfigurasi yang kompleks, dashdot berjalan sebagai satu container — deploy saja dan beban CPU, penggunaan RAM, kapasitas storage, serta throughput jaringan Anda akan langsung muncul tanpa perlu setup.
Antarmuka glassmorphic dirancang untuk disematkan di tab browser atau ditampilkan di layar yang terpasang di dinding. Karena membaca metrik sistem langsung dari host, semuanya tetap berada di infrastruktur Anda sendiri — tidak ada telemetri eksternal, tidak perlu akun, tidak ada data yang meninggalkan server Anda.
Fitur utama dashdot
Metrik Sistem real-time
Beban CPU langsung, penggunaan RAM, kapasitas penyimpanan, dan throughput jaringan terus diperbarui sehingga Anda selalu melihat kondisi server Anda saat ini secara sekilas.
Deploy tanpa konfigurasi
Tanpa database, tanpa agen, tanpa wizard pengaturan – satu kontainer berjalan dan statistik server Anda akan langsung muncul tanpa konfigurasi manual apa pun.
Pemantauan suhu CPU
Sensor suhu hardware dibaca langsung dari host, memberikan Anda peringatan dini tentang masalah termal sebelum memengaruhi performa.
Desain Glassmorphic
UI kaca buram dirancang untuk disematkan di tab browser atau ditampilkan di monitor khusus sebagai papan status server langsung.
Jejak ringan
dashdot menggunakan CPU dan RAM minimal miliknya sendiri, sehingga overhead pemantauan tidak secara signifikan memengaruhi sumber daya yang diukurnya.
Jalankan dashdot lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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