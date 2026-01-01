Deploy SENAITE LIMS dengan instalasi sekali klik.
Sistem manajemen informasi laboratorium sumber terbuka yang mencakup alur kerja analitis lengkap mulai dari pengambilan sampel hingga publikasi laporan.
Pilih paket VPS untuk SENAITE LIMS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SENAITE LIMS
SENAITE adalah Sistem Manajemen Informasi Laboratorium sumber terbuka dan gratis yang dibangun di atas server aplikasi Plone dan digunakan oleh laboratorium diagnostik, bank bio, pusat penelitian, serta program kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Sistem ini mengelola seluruh siklus hidup analitis termasuk pendaftaran sampel, perencanaan lembar kerja, entri hasil, verifikasi, publikasi, dan pembuatan sertifikat.
Self-hosting SENAITE di VPS menjaga data laboratorium sensitif, integrasi instrumen, dan catatan pasien di bawah kendali organisasi langsung. Tidak ada biaya lisensi per-kursi, tidak ada vendor lock-in, dan akses kode sumber penuh untuk audit, kustomisasi, serta pekerjaan kepatuhan regulasi seperti akreditasi ISO/IEC 17025.
Fitur utama SENAITE LIMS
Alur kerja analitis
Kelola sampel, lembar kerja, analisis, verifikasi, dan publikasi melalui mesin status yang dapat dikonfigurasi yang dirancang untuk operasi laboratorium.
Integrasi instrumen
Impor hasil langsung dari instrumen laboratorium melalui antarmuka bawaan, menghilangkan kesalahan transkripsi manual.
Ketertelusuran audit
Setiap perubahan pada catatan elektronik akan membuat snapshot yang tidak dapat diubah dengan pengguna, alamat IP, dan stempel waktu yang terekam secara otomatis.
Siap ISO 17025
Kontrol proses, izin berbasis peran, dan tanda tangan elektronik mendukung laboratorium yang berupaya mendapatkan akreditasi ISO/IEC 17025.
REST JSON API
Hubungkan dashboard eksternal, alat BI, dan portal pasien ke SENAITE melalui REST JSON API bawaannya.
Pengaya Ekstensibel
Perluas fungsionalitas dengan add-on resmi untuk penyimpanan, manajemen pasien, laboratorium rujukan, dan pelaporan impress.
Jalankan SENAITE LIMS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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