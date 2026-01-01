SENAITE adalah Sistem Manajemen Informasi Laboratorium sumber terbuka dan gratis yang dibangun di atas server aplikasi Plone dan digunakan oleh laboratorium diagnostik, bank bio, pusat penelitian, serta program kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Sistem ini mengelola seluruh siklus hidup analitis termasuk pendaftaran sampel, perencanaan lembar kerja, entri hasil, verifikasi, publikasi, dan pembuatan sertifikat.

Self-hosting SENAITE di VPS menjaga data laboratorium sensitif, integrasi instrumen, dan catatan pasien di bawah kendali organisasi langsung. Tidak ada biaya lisensi per-kursi, tidak ada vendor lock-in, dan akses kode sumber penuh untuk audit, kustomisasi, serta pekerjaan kepatuhan regulasi seperti akreditasi ISO/IEC 17025.